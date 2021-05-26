В России отметят день предпринимательства

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. День российского предпринимательства, который приходится на 26 мая, отметят бизнес-форумами и онлайн-флешмобами. Праздник был введен указом президента в 2007 году.

"Я надеюсь, - сказал ТАСС уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, - что предприниматели всей страны будут открывать шампанское в честь профессионального праздника, потому что это напиток радости. А в целом без предпринимательства невозможно развитие экономики страны. Они - ткань которая реально объединяет страну". По словам Титова, российские предприниматели из-за пандемии столкнулись с "тяжелым испытанием, возможно, самым сложным для себя периодом за последние 30 лет"; "основная тяжесть ограничений легла именно на малый и средний бизнес. Но они выстояли, справились, хочется надеяться, что прошли самое сложное время".

Глава "Опоры России" Александр Калинин сказал ТАСС, что с момента учреждения праздника "предприниматель осознает себя частью большой страны, потому что функция бизнеса - это создание национального продукта". "Благодаря этому страна богатеет, растут человеческие, технологические, финансовые возможности", - подчеркнул он.

По словам главы Торгово-промышленной палаты России Сергея Катырина, отечественный бизнес, который обеспечивает порядка 20% ВВП страны, встречает праздник "в напряженной обстановке". "Не хочется перечислять проблемы и вызовы, с которыми ежедневно сталкиваются предприниматели в условиях пандемии, все они известны. Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Благодаря пандемии, удалось добиться существенных достижений", - отметил он. Среди таких достижений Катырин назвал то, что "увеличилась скорость принятия решений, касающихся вопросов развития предпринимательства, как от правительства, так и от законодателей".

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева убеждена, что после пандемийного 2020 года "предприниматели стали другими". "Они теперь больше в проактивной позиции: приходят и вырабатывают решения, делают предложения, они верят, что их слышат. Представители органов власти тоже стали другими после пандемии. В целом взаимоотношения между бизнесом и властью потеплели", - сказала она ТАСС.

Форумы и флешмобы

В разных регионах в День российского предпринимательства проходят бизнес-форумы. Один из самых масштабных состоится в Москве и будет сопряжен с финалом премии "Бизнес-Успех". На праздничном мероприятии гости, спикеры и организаторы будут вспоминать успехи и достижения участников премии, памятные моменты прошлых лет и чествовать бизнес-героев. Событие объединит победителей премии за всю ее 10-летнюю историю в большое сообщество успешных предпринимателей.

В честь праздника различные организации и партии запустили всероссийские онлайн-флешмобы. Торгово-промышленная палата РФ проводит акцию по размещению в социальных сетях видеороликов и фотографий с поздравлениями. А Партия роста предлагает в соцсетях продолжить фразу "Быть предпринимателем - это…".

Также один из частных сервисов проведет стрим, в котором каждый желающий бизнесмен сможет поделиться своими рабочими проблемами со специалистами и понять, куда двигаться дальше. Личные мини-консультации дадут психотерапевты, бухгалтеры и юристы.

В ряде регионов власти в этот день проведут встречи с предпринимательским сообществом, а надзорные органы - приемы бизнесменов.

Поддержка бизнеса в России

В России создана система поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП). Бизнесу доступны льготные кредиты, госгарантии, информационное и юридическое сопровождение со стороны властей. Основным институтом, через который реализуется поддержка малого бизнеса, является государственная Корпорация МСП (входит в структуру ВЭБ.РФ).

В 2019 году правительством был запущен национальный проект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". В 2020 году он был доработан: взамен разовым мерам поддержки пришли комплексные услуги для предпринимателей на всех стадиях развития бизнеса, начиная от самозанятости. Все эти меры, согласно паспорту нацпроекта, позволят увеличить численность занятых в сегменте МСП до 23 млн человек по итогам 2024 года. Одним из самых сложных периодов для предпринимателей стал 2020 год из-за пандемии. За этот год, как следует из единого реестра субъектов МСП, число индивидуальных предпринимателей и компаний в стране сократилось 5,9 млн до 5,7 млн, при этом занятость в секторе выросла с 15,3 млн до почти 15,5 млн работников.

Правительство предусмотрело меры поддержки бизнеса. Предприятия из наиболее пострадавших отраслей могли рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, был введен мораторий на банкротство таких компаний, банками запущена программа по выдаче кредитов под 0% на зарплату сотрудникам, действовала программа кредитования под 2%, а в 2021 году невосстановившимся отраслям стали доступны кредиты под 3%. С начала пандемии введен мораторий на проверки малого бизнеса, но он не распространяется на внеплановые проверки, связанные с возможным нанесением вреда здоровью, угрозы жизни, возникновения ЧП. Региональные власти вводили дополнительные меры поддержки предпринимателей.

С 1 января 2021 года заработала реформа контрольно-надзорной деятельности. Проведена инвентаризация требований для бизнеса. Как сообщал вице-премьер Дмитрий Григоренко, 33% обязательных требований, которые бизнес должен был выполнять, отменены как избыточные или дублирующие. Это порядка 11,8 тыс. нормативно-правовых актов, в которых более 8,8 тыс. документов времен СССР. Вице-премьер пояснял, что оставшиеся две трети обязательных требований "были полностью инвентаризированы и актуализированы, эта работа была проведена совместно с бизнесом".