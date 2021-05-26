Проект распоряжения об аукционе по заявке "Новатэка" направили на согласование властей

ЧЕРЕПОВЕЦ, 26 мая. /ТАСС/. Проект распоряжения правительства РФ о проведении аукционов на Арктический и Нейтинский участки недр по заявке "Новатэка" находится на согласовании федеральных органов власти. Об этом сообщил ТАСС глава Минприроды РФ Александр Козлов.

"Поступило поручение президента России о рассмотрении заявки ПАО "Новатэк" о проведении аукционов на право пользования Арктическим и Нейтинским участками недр. Проект распоряжения правительства РФ о проведении аукционов на эти УНФЗ (участки недр федерального значения - прим. ТАСС) направлен на согласование в ФОИВы (федеральные органы власти - прим. ТАСС)", - сообщил он.

Запасы газа на Арктическом месторождении по категории АВС1 оцениваются в 276,3 млрд куб. м, на Нейтинском месторождении - в 60,3 млрд куб. м.

Оба месторождения находятся в близости от проекта "Новатэка" "Обский СПГ". Это третий СПГ-проект компании. В отличие от "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ - 2", он полностью будет построен на базе российской технологии сжижения газа "Арктический каскад". Сообщалось, что мощность "Обского СПГ" составит 5 млн тонн в год.