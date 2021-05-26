В трех районах Амурской области сев зерновых отстает по срокам из-за переувлажнения почв

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 мая. /ТАСС/. Неблагоприятные погодные условия сказались на ходе посевной кампании в Амурской области, в двух районах области сев выполнен с отставанием по срокам, в одном - еще не начинался. Об этом сообщает в среду пресс-служба правительства области.

"Неблагоприятные погодные условия задерживают сев зерновых культур в трех северных районах области. К работам не приступали хозяйства Зейского района, в Магдагачинском сев выполнен только на 11%, в Шимановском - на 34%", - говорится в сообщении.

По данным министерства сельского хозяйства, аграрии не могут выйти в поля, так как на некоторых участках образуются лиманы (заболоченные понижения в полях), которые затрудняют движение техники и сельхозмашин.

Ранее сообщалось, что в 2021 году к полевым работам аграрии приступили на одну неделю раньше обычного - 25 марта. На сегодня сев ранних зерновых культур составил 170,8 тыс. гектаров (88,4% от плана сева), это ниже уровня прошлого года на 23,8 тыс. га, ячмень размещен на площади 44,2 тыс. га (94% от плана сева), пшеница занимает 99,6 тыс. га (92%), овес - 25,4 тыс. га (70%), тритикале - 1,6 тыс. га (118%), кукуруза размещена на площади 10,4 тыс. га (57%), соя - 248,8 тыс. га (29%), что ниже уровня 2020 года на 253 тыс. га.