Объем сделок МСП в госзакупках достиг 804 млрд рублей в I квартале

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Объем сделок малых и средних предприятий в госзакупках составил 804 млрд рублей. Доля закупок госкомпаний у МСП в первом квартале 2021 года находится на уровне 31,9%, что является рекордом с 2016 года, сообщили газете "Известия" в Корпорации МСП.

"В I квартале 2021 года крупнейшими заказчиками в рамках закона № 223-ФЗ было заключено более 138 тыс. договоров на 2,5 трлн рублей", - сказали в корпорации. Сообщается, что наиболее востребованными направлениями услуг у заказчиков стали строительство коммунальных объектов, реклама, маркетинговые исследования и строительство зданий.

Лидером по доле закупок у малого и среднего бизнеса стал Центральный федеральный округ с объемом сделок в 84,2 млрд рублей (39%), 57,3 млрд рублей из которых приходятся на Москву. Следом идет Московская область с объемом в 12 млрд рублей и Тульская - 3,8 млрд рублей.

В Корпорации МСП подсчитали, что в совокупности госкомпании сэкономили благодаря закупкам у малых и средних предприятий более 7% средств. Среднее количество поданных заявок на одну закупку сохранилось на уровне 2,6.