Кабмин направит более 1 млрд рублей на разработку туристических территориальных проектов

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более миллиарда рублей на разработку федеральных туристических межрегиональных схем территориально-пространственного планирования в Крыму, на Дальнем Востоке и по Золотому кольцу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, распространенном в среду.

"Более 1 млрд рублей будет проинвестировано в создание детальных планов развития территорий с высоким туристическим потенциалом. На первом этапе будут спланированы три территории - это полуостров Крым, включая Севастополь, Дальний Восток и регионы, входящие в Золотое кольцо России", - говорится в сообщении.

Уточняется, что туристические территориальные проекты будут содержать оценку ресурсов и потенциала региона, а также предложения по зонированию территории, расширению гостиничных мощностей и моделированию туристических потоков. Кроме того, в них будут представлены концепции транспортного и инженерного обеспечения и связанные с территориальным брендингом предложения.

Согласно пояснительной записке к документу, на основе данных планов будут внесены изменения в документы территориального планирования, выстроено взаимодействие региональных и федеральных властей для развития туристического потенциала.

Вопрос о выделении 1 млрд руб. на туристическое мастер-планирование в Крыму, на Дальнем Востоке и по Золотому кольцу был рассмотрен на заседании правительства 20 мая. Как ранее рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, территориальное мастер-планирование является одним из важных направлений господдержки, заложенных в нацпроекте по туризму. По его словам, указанная сумма будет выделена на разработку первых трех из 13 концепций туристического планирования.