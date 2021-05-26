На "Танеко" запустили две новые установки

НИЖНЕКАМСК /Республика Татарстан/, 26 мая. /ТАСС/. "Танеко" (нефтеперерабатывающий комплекс "Татнефти") запустил установку каталитического крекинга и установку по производству водорода, общий объем капитальных вложений составил более 30 млрд рублей. Также состоялся запуск завода масел производительностью 22 тыс. тонн в год, передает корреспондент ТАСС с церемонии открытия.

"Эти установки для нас являются знаковыми, это одни из первых трех плановых установок, которые мы должны были как раз завершить в эти сроки комплексного опробования. <…> Практически все оборудование на 95% российского производства - это и близлежащие города Республики Татарстан, и города Российской Федерации. То есть, тот курс, который был объявлен компанией "Татнефть" еще в 2005-2006 годах, что при реализации комплекса будут максимально задействованы отечественные производители оборудования, проектировщики и строители, он выдерживается", - сказал журналистам генеральный директор "Танеко" Илшат Салахов.

По его словам, проектная мощность установки каталитического крекинга составляет 1,1 млн тонн в год, объем капитальных вложений - 21,1 млрд рублей. Установка предназначена для переработки смеси непревращенного остатка гидрокрекинга и гидроочищенного тяжелого газойля коксования. Ввод установки в эксплуатацию позволит увеличить годовое производство автомобильных бензинов на 545 тыс. тонн, до 1 600 тыс. тонн в год, производство дизельного топлива - на 200 тыс. тонн, до 5 800 тыс. тонн в год, выход светлых нефтепродуктов - с 80% до 85% масс.

Капитальные вложения в строительство установки производства водорода составили 9,5 млрд рублей. Производительность установки - 100 тыс. тонн в год. Водород используется для очистки нефтяного сырья от соединений серы, азота, кислорода и выпуска экологичного моторного и судового топлива с низким содержанием серы. Установка производства водорода является ключевым технологическим объектом для обеспечения производительности НПЗ "Танеко" до 15,3 млн тонн в год с глубиной переработки 99% и отбора светлых нефтепродуктов свыше 80%.

Объем капитальных вложений в производство смазочных материалов составил 821 млн рублей. Производительность - 22 тыс. тонн в год с возможностью увеличения до 40-60 тыс. тонн в год. Номенклатура смазочных материалов включает моторные масла для бензиновых и дизельных двигателей, коммерческого автотранспорта; гидравлические, трансмиссионные, турбинные, трансформаторные масла; масла для двигателей снегоходов, квадроциклов и мотовездеходов; масла моторные для двигателей садовой мототехники.

О "Танеко"

"Танеко" - нефтеперерабатывающий комплекс "Татнефти", введен в эксплуатацию в 2011 году. В 2020 году на нем планируется переработать 11,5 млн тонн сырья против 10,8 млн тонн годом ранее.

Основной акционер "Татнефти" - Республика Татарстан, которой принадлежит более 36% акций компании. Около 3% приходится на казначейские акции, 25,75% размещено в ADR. Другим акционерам принадлежит 34% акций.