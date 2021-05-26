Нелегальный онлайн-рынок табачной продукции в 2020 году превысил 500 млн рублей

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Объем нелегального онлайн-рынка табачной продукции в 2020 году в российском сегменте интернета превысил 500 млн рублей. Об этом говорится в сообщении международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак и расследовании высокотехнологичных преступлений.

"Group-IB впервые оценила объем нелегального онлайн-рынка табачной продукции и электронных сигарет в Рунете - в 2020 году он превысил 500 млн рублей. Ущерб, нанесенный производителям и государству в виде недополученных прибыли и налогов за акцизный сбор, и НДС оказался еще выше - 1,1 млрд рублей. По данным Group-IB Digital Risk Protection (DRP), самым ходовым товаром в интернете в прошлом году были "классические" сигареты - на их онлайн-продажи приходится 73,6% "черного" рынка, на табачные стики - 25,1%, а на электронные сигареты 1,3%", - отмечается в сообщении.

На фоне запрета дистанционной продажи сигарет в России специалисты Group-IB DRP обнаружили в Рунете более 700 сайтов, реализующих продажу табачной продукции в обход действующего законодательства. Сетка самого масштабного табачного онлайн-магазина, которую удалось обнаружить, насчитывала 180 связанных доменов. По оценкам аналитиков Group-IB, в среднем сеть одного табачного интернет-магазина объединяет минимум три сайта, дублирующих друг друга. Такие "зеркала" позволяют масштабировать нелегальный бизнес или оперативно "переезжать" с одного домена на другой в случае блокировки.

Кроме традиционных онлайн-магазинов, бойкая торговля идет и в популярных мессенджерах (исследователи Group-IB выявили около 100 каналов с общим количеством подписчиков свыше 430 тыс.), и в социальных сетях (выявлено более 320 групп и аккаунтов с общим количеством подписчиков свыше 100 тыс.). "Любопытно, что из семи сотен сайтов лишь 84 ресурса торговали в интернете оригинальной табачной продукцией, при чем часть сайтов принадлежала локальным курьерским службам по доставке продуктов и товаров, в том числе и сигарет из магазинов. Еще на 260 сайтах можно свободно купить как контрафактные сигареты, так и ввезенную в Россию контрабанду", - поясняют в компании.

Без "знака качества"

В компании объясняют, что с 1 июля 2020 года продажа сигарет без цифрового кода (Data Matrix) в России запрещена - фактически сейчас это основной признак подделки, однако эксперты Group-IB DRP зафиксировали 166 сайтов, продающих контрафактные сигареты. Мошенники подделывают около 200 известных брендов производителей и марок сигарет, при чем 22% из них - российские. Учитывая среднее количество заказов в интернет-магазинах и стоимость одной поддельной пачки сигарет - 44 рубля, - доход продавцов контрафакта этих интернет-магазинов за 2020 год составил как минимум 325 млн рублей.

Фальшивые табачные стики пока еще относительно редкий товар в сети - запрет на их дистанционную продажу вступил в силу с 1 января 2021 года, - тем не менее, специалисты Group-IB выявили восемь сайтов, торгующих ими. При оптовой цене одной пачки стиков в 71,6 рублей злоумышленники заработали в 2020 году как минимум 3,8 млн рублей. Сайтов по продаже фейковых электронных сигарет еще меньше - три, однако доход в два раза выше - 6,1 рублей за счет того, что оптовая цена одной поддельной электронной сигареты составляет в среднем 200 рублей.

Эксперты Group-IB обнаружили в Рунете 31 сайт, который торгует контрабандным табаком. Учитывая, что онлайн-торговля начинается с мелкого опта - от 100 пачек или 10 блоков сигарет, а стоимость одной контрабандной пачки составляет в среднем 50 рублей, доходы всех онлайн-продавцов этих ресурсов составляют около 28,4 млн в год. Еще три сайта торгуют контрабандными стиками - и этот теневой бизнес гораздо выгоднее, чем сигаретный - ежегодный доход превысил 78 млн рублей. В целом оборот всей онлайн-продажи контрабандной табачной продукции и электронных сигарет, по оценкам Group-IB, в 2020 году превысил 106 млн рублей.

По словам заместителя гендиректора Group-IB по направлению защиты от цифровых рисков Андрея Бусаргина, несмотря на то, что большая часть нелегальных продаж приходится на розницу (до 98%), пандемия и ограничения в работе мелких торговых точек повлияли на переход части нелегального бизнеса в интернет. Он отметил, что это негативно отражается на легальном бизнесе производителей, которые несут убытки из-за незаконного использования товарного знака и увеличении объемов контрафакта.