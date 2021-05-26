Более половины россиян заявили о готовности выбирать товары российского производства

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Более половины опрошенных россиян при прочих равных готовы выбирать товары российского производства. Об этом говорится в опросе "AliExpress Россия" и исследовательской компании ResearchMe. В исследовании методом онлайн-панели приняли участие более 1 тыс. человек из разных регионов России.

"Продукты питания, ювелирные украшения, книги и одежда - лидеры по предпочтениям среди локальных товаров. При этом 60% мужчин и 52% женщин при прочих равных выберут товары российского производства. Такая позиция характерна для большинства опрошенных старше 35 лет", - говорится в исследовании. Респонденты от 18 до 34 лет ответили на этот вопрос отрицательно. Также среди молодой аудитории больше тех, для кого страна происхождения товара не имеет значения.

Согласно опросу, в основном российские товары предпочитают на Урале, в городах Приволжского и Сибирского федеральных округов, меньше всего - в Северо-Западном федеральном округе и на Дальнем Востоке. Самая высокая по стране доля покупателей - патриотов, испытывающих чувство гордости при покупке отечественного товара, - в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах (17%, в среднем по России - 11%). Лидерами потребительских предпочтений россиян стали продукты питания (63%), кондитерские изделия (44%), книги (31%), ювелирные украшения (21%), одежда и обувь (20%). В Санкт-Петербурге больше, чем в других регионах России, любят одежду и обувь российского производства (25%, в среднем по стране - 20%), а в Москве - отечественные автомобили (9%, средний показатель по России - 6%).

"По мнению участников исследования, российские товары отличают доступные цены, понятные инструкции и качественный сервис, а вот скорость доставки оставляет желать лучшего. Кроме цены и качества, россияне ценят российские товары за натуральность сырья и экологичность", - отметили аналитики. При этом россияне уверены в качестве российских продуктов питания, кондитерских изделий и ювелирных украшений. Качество этих товаров подчеркнули от 26 до 36% респондентов. В качестве автомобилей российского производства, бытовой техники и мебели уверены лишь 9% россиян.

Около 24% респондентов считают, что россиянам нравится сравнивать товары российского производства с зарубежными аналогами. Понравившиеся товары российского производства россияне с удовольствием рекомендуют друзьям и знакомым: об этом сообщили 36% женщин и 24% мужчин. Больше всего любителей сравнивать российские и импортные товары проживают в СЗФО и Санкт-Петербурге (36 и 33%, соответственно, при общероссийском показателе 24%).

"Большинство россиян традиционно причисляет к символам России изделия исторических народных промыслов. Также образ России связан в сознании россиян с натуральными продуктами питания, ювелирными украшениями из драгоценных камней, а также книгами и кондитерскими изделиями. Интересно, что среди символов современной России участники опроса отметили и медицинские товары (оборудование и лекарства)", - отметили аналитики. Почти половина россиян (44% опрошенных) согласна, что государство должно поддерживать местных производителей. При этом только 5% респондентов согласились купить более дорогой товар, если он произведен в России. 13% опрошенных считают, что покупка преимущественно российских товаров является проявлением любви к родине.

Локальные продавцы на AliExpress

Около 25% оборота AliExpress Россия занимают продажи локальных продавцов, включая товары российского производства. В будущем площадка планирует увеличить оборот до 50%. Количество локальных российских продавцов в 2020 году увеличилось на 350% и составило 45 тыс. Наиболее популярные категории товаров российского производства на AliExpress - текстиль, товары для дома, одежда, детские игрушки и украшения.