ЦБ не наблюдает системной проблемы валютной ликвидности

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Банк России не наблюдает системной проблемы с валютной ликвидностью, говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

"Системной проблемы не наблюдается. Общий объем валютной ликвидности на 1 мая 2021 года составил $48,5 млрд, чего достаточно для покрытия около трети валютных средств корпоративных клиентов, или 15% всех валютных обязательств", - считают в ЦБ.

Уровень является комфортным с учетом того, что в последние годы не наблюдается большой волатильности валютных остатков. "При необходимости, банки могут получать дополнительный объем валютной ликвидности за счет свопов или покупки валюты на рынке. В случае необходимости могут использоваться и дополнительные инструменты поддержки", - также отметили в Банке России.

Ранее в ЦБ сообщили, что объем ликвидных активов кредитных организаций в иностранной валюте в апреле снизился на $4,1 млрд, до $48,5 млрд в основном из-за сокращения краткосрочных межбанковских кредитов нерезидентам.