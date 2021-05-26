Госдума приняла в I чтении законопроект, упрощающий создание ТОР в ДФО и их укрупнение

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий упрощенный порядок принятия решений о создании территорий опережающего развития (ТОР) в Дальневосточном федеральном округе и позволяющий их укрупнять. Поправки вносятся в закон "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации" и федеральный закон "О свободном порте Владивосток" (СПВ). Документ инициирован правительством.

Суть законопроекта

Законопроект предусматривает упрощение порядка принятия решений о создании ТОР путем включения в него перечня видов экономической деятельности, осуществление которых должно быть запрещено. Предлагается предусмотреть возможность по решению кабмина объединять несколько ТОР, входящих в состав одного субъекта РФ. Решение о возможности укрупнения созданных ТОР путем объединения их границ в рамках одного субъекта РФ, входящего в состав Дальневосточного федерального округа, было принято по итогам проведения наблюдательных советов ТОР Амурской области, Хабаровского края совместно с губернаторами данных регионов. Такая возможность позволит рационализировать использование земельных участков, а также повысить эффективность работы ТОР, говорится в пояснительной записке.

При объединении ТОР с различными правовыми статусами будет применяться уже действующий порядок, согласно которому за всеми резидентами сохраняются права, предоставленные им в момент получения статуса резидента. Предлагается внести уточнение, предусматривающее, что ряд полномочий (выдача разрешений на строительство, ввод в эксплуатацию, утверждение документации по планировке территорий, предоставление земельных участков, принятие решения о резервирование земель и изъятии земельных участков, установление сервитутов) уполномоченный федеральный орган будет осуществлять только в целях обеспечения деятельности резидентами ТОР. Это позволит обеспечить определенность относительно разграничения полномочий в области земельных отношений между уполномоченным федеральным органом и иными органами госвласти, отметили в кабмине.

Также дополняется перечень функций управляющей компании, предусмотренный законами о ТОР и СПВ, функциями, которые фактически осуществляются управляющей компанией, но не перечислены законодателем. Среди них: осуществление мероприятий, направленных на повышение привлекательности режимов ТОР и СПВ, обеспечение разработки перспективных планов. В соответствии с действующим законодательством, резиденту необходимо отчитываться о выполнении соглашения об осуществлении деятельности в Минвостокразвития России и АО "Корпорация развития Дальнего Востока" (КРДВ). Проектом федерального закона формируется концепция "единого окна", согласно которой полномочие по контролю за осуществлением деятельности резидента будет осуществлять только АО "КРДВ".

Для ускорения процесса подачи и рассмотрения заявок на получение статуса резидента ТОР, созданной на территории Дальневосточного федерального округа, и СПВ проект федерального закона предусматривает возможность подачи заявки с соответствующим пакетом документов в электронной форме по формату, утвержденному уполномоченным федеральным органом. В перечне существенных нарушений резидентом ТОР условий соглашения закрепляется непредставление управляющей компании информации о ходе реализации инвестпроекта. Внесение этого изменения, в частности, необходимо для осуществления управляющей компанией контроля исполнения соглашений об осуществлении деятельности.