Введение минимального гарантированного дохода может сократить бедность в России

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Задачу сокращения бедности в России может решить введение минимального гарантированного дохода. Об этом говорится в докладе об экономике России Всемирного банка.

"Национальная программа минимального гарантированного дохода - это инструмент для решения трудной задачи сокращения бедности в России, которая может обеспечить высокую эффективность затрат. Национальная программа минимального гарантированного дохода (МГД) призвана обеспечивать регулярную выплату денежных пособий малоимущим семьям, прежде всего, для оказания адресной помощи нуждающимся. Размер пособий обычно определяется как разность между доходом семьи и порогом дохода", - говорится в докладе.

Отмечается, что как и во многих других странах мира, в России национальная программа минимального гарантированного дохода могла бы предусматривать сочетание денежной помощи с другими мерами по избавлению семей от бедности.

Уровень бедности в стране

Уровень бедности в России снизится с 12,1% в 2020 году до 11,4% в 2021 году, также говорится в документе.

"Как ожидается, уровень бедности снизится с 12,1% в 2020 году до 11,4% в 2021 году. Основной риск для прогноза - эволюция пандемии. В пессимистическом сценарии новые вспышки пандемии в мире и распространение новых штаммов вируса могут привести к необходимости более длительного сохранения ограничительных мер и в большем числе стран. В этом случае в 2022 году Россия может вернуться к рецессии", - отмечается в докладе.

К сокращению бедности в России может привести совокупный эффект экономического роста и изменений в мерах социальной поддержки (при допущении о полной и адресной реализации новых объявленных мер), полагает ВБ.

"Эти меры окажут особенно сильное воздействие на уровень бедности среди семей с тремя и более детьми и неполных семей, а также на домохозяйства в сельских районах и небольших городах. При том, что эти меры обеспечивают надлежащий адресный охват беднейших членов общества, они оказывают небольшое воздействие на сокращение уровня бедности в масштабах всей страны, поскольку многие другие семьи остаются не охваченными мерами социальной защиты", - сообщается в докладе ВБ.

Траты наименее обеспеченных граждан

Наименее обеспеченные россияне тратят на продукты питания почти половину своих доходов, пришел к выводу ВБ.

"Подушевое потребление круп, растительного масла и сахара составляет относительно небольшую долю в продовольственной потребительской корзине среднестатистического россиянина (16%), однако в потреблении малообеспеченного населения эти продукты имеют больший удельный вес. Наименее обеспеченные россияне (относящиеся к нижней децильной группе) расходуют на продукты питания 45% своих доходов - почти в 2,5 раза больше, чем россияне в самой высокой децильной группе", - говорится в докладе.

В декабре 2020 года Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продовольствия подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Соглашения действовали с 20 декабря 2020 года до 1 апреля 2021 года. Согласно соглашениям, отпускные цены на заводах-производителях должны быть на сахар не выше 36 рублей, на масло подсолнечное - не выше 95 рублей. В рознице цены на сахар должны быть не более 46 рублей, на масло - не более 110 рублей.

30 марта правительство РФ продлило соглашения о стабилизации цен на сахарный песок до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло - до 1 октября 2021 года.

13 мая глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил журналистам о том, что правительство не планирует продлевать соглашения с бизнесом по стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло.

Социальные расходы и поддержку регионов

Согласно данным ВБ, низкий госдолг и наличие резервов позволяют России увеличить социальные расходы и поддержку регионов.

"Финансирование дефицита бюджета преимущественно за счет внутренних заимствований, как ожидается, приведет к увеличению государственного долга, который вырастет с 14,4% ВВП в 2019 году до 20,5% ВВП в 2023 году (этот уровень по-прежнему является вполне приемлемым). С учетом относительно небольшого объема государственного долга страны, значительных макрофискальных резервов и ожидаемого устойчивого отрицательного разрыва объема производства, у России есть бюджетное пространство для более постепенной консолидации, что позволяет дополнительно увеличить социальные расходы и поддержку регионов", - сообщается в докладе.

Главный экономист Всемирного банка по России Апурва Санги отметил в интервью ТАСС, что у России есть достаточно бюджетных ресурсов для того, чтобы должным образом реагировать на кризис. "Мы считаем, что у России достаточные бюджетные ресурсы для того, чтобы реализовывать необходимые пакеты стимулов и должным образом реагировать на кризис. В этом смысле Россия находится в хорошем состоянии", - сказал он.

Программа адресной поддержки бедных

России удастся достичь национальной цели по сокращению бедности вдвое к 2030 году в случае разработки госпрограммы адресной поддержки, стоимость которой составит минимум 0,33% ВВП ежегодно, говорится в докладе "Темпы восстановления экономики в России ускоряются".

"Разработка и реализация государственной целевой программы адресного предоставления финансовой помощи гражданам, находящимся за чертой бедности, может стать основным фактором экономически эффективного снижения уровня бедности. Стоимость такой программы составила бы около 0,33% ВВП, а это в четыре раза меньше стоимости расширения существующей системы социальной поддержки в России", - говорится в материалах Всемирного банка.

Авторы доклада указывают, что эта оценка в огромной степени зависит от принятых допущений, таких как отсутствие утечки средств и поведенческих реакций, а также обоснованный уровень административных затрат в размере 10%. "При изменении любого из этих допущений стоимость устранения разрыва бедности может увеличиться. Кроме того, для введения в действие такой программы потребуется принятие многих мер, включая установление единых стандартов, создание ключевых систем на федеральном уровне, а также укрепление различных элементов программы", - говорится в докладе.