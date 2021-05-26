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Банк России намерен обсудить целесообразность пересмотра тарифов по ОСАГО

В ЦБ отметили, что в целом ситуация по ОСАГО стабильна

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Банк России проведет дискуссию со всеми заинтересованными сторонами, в рамках которой обсудит необходимость пересмотра тарифов по ОСАГО, сообщил зампред ЦБ Владимир Чистюхин, выступая на круглом столе ВСС "Страховой рынок России в условиях вызовов времени".

"Есть ряд нерешенных проблем - это территориальный коэффициент и коэффициент мощности, это не дает нам провести дифференциацию еще наилучшим образом. Это увеличение страховой суммы по рискам причинения вреда жизни и здоровью до 2 млн рублей, обеспечение выплат без учета износа пострадавшего транспортного средства, компенсация в случае отсутствия у виновника ДТП полиса. Это те вопросы, которые в рамках реформы не были решены окончательно. Бесплатных пирожных не бывает, поэтому все эти изменения потребуют дополнительной оценки тарификации. Предварительные оценки, которые были сделаны по ряду позиций, показывают существенное увеличение тарифа. И надо будет принять сбалансированное решение, идем мы на них или нет. Думаю, дискуссию мы эту проведем и посмотрим, как будет развиваться ситуация", - сказал он.

Чистюхин при этом отметил, что в целом ситуация по ОСАГО стабильна.

"Что для нас важно, мы в Госдуме сейчас защищаем годовой отчет ЦБ РФ и все предыдущие годы ОСАГО было основной из тем, которая постоянно вызывала интерес у всех. В этот раз полная тишина и это хороший признак. Это говорит о том, что всеми сторонами работа была проведена качественно и на сегодня, если говорить о "большом пожаре", то его не существует. Рынок стабилизирован, премии стабильны. За 2020 год они выросли менее, чем на 2%", - сказал он.

Реформа ОСАГО

Закон об индивидуализации тарифов ОСАГО вступил силу в конце августа. Он позволил страховым компаниям учитывать личностные характеристики водителей при формировании цены полиса ОСАГО. Одним из основных положений закона является возможность страховщиков учитывать при определении тарифа в ОСАГО качество вождения и соблюдение правил ПДД водителями. Законом выделена группа факторов, которая будет влиять на расчет страховой премии. В частности, повышенный тариф будет за грубые нарушения правил дорожного движения и правил эксплуатации авто.

При этом страховщикам строго запрещено использовать при расчете тарифа ОСАГО любые дискриминирующие человека факторы, в том числе связанные с национальной, языковой, расовой принадлежностью, должностным положением, вероисповеданием и отношением к религии. Контроль за правильностью расчета страховых тарифов возложен законом на Банк России.

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