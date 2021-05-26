КС постановил, что ущерба меньше 1,5 млн руб. недостаточно для привлечения за халатность

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) России постановил, что действия обвиняемого, которые принесли ущерб менее 1,5 млн рублей, можно считать халатностью только в том случае, если доказана иная неэкономическая ценность утраченного имущества. Об этом говорится в постановлении КС.

КС признал ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность") не противоречащей конституции и указал, что она исключает применение статьи в случае ущерба менее чем на 1,5 млн рублей, "если не доказано в надлежащем порядке, что соответствующее имущество или имущественное право, помимо денежной стоимости, обладает неэкономической ценностью".

Оспорить конституционность статьи УК РФ в суде пытался Роман Величенко из Калининградской области. Брат Величенко ранее работал в Росреестре, и в 2016 году он оформил сделку купли-продажи земельного участка ценой в 630 тыс. рублей. Позже было установлено, что в качестве продавца на сделке выступал не настоящий собственник, а его полный тезка.

Сделка была признана недействительной, а брата Величенко обвинили в халатности по ч. 1 ст. 293 УК РФ, однако обвиняемый умер, не дожив до суда. Уголовное дело было прекращено. Позже брат решил добиться реабилитации своего умершего родственника, настаивая на том, что квалифицировать действия как халатность было нельзя из-за ущерба, который был меньше 1,5 млн рублей, однако получил отказ в судах, после чего пожаловался в КС.

КС постановил, что дело брата заявителя должно быть пересмотрено. При этом суд указал, что ущерб в размере менее 1,5 млн рублей сам по себе является недостаточным для привлечения к уголовной ответственности. Если ущерб меньше данной суммы, суды имеют право при рассмотрении дела учитывать и другие факторы. Например, эстетическую или социально-статусную значимость утраченного имущества, однако все эти обстоятельства должны быть подкреплены доказательствами.