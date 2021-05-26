Роскомнадзор переведет в онлайн лицензирование деятельности в сфере связи в 2021 году

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Роскомнадзор обеспечит в 2021 году оказание в электронном виде услуги по лицензированию деятельности в сфере связи на портале службы. Об этом сообщил замглавы ведомства Олег Терляков на итоговом заседании коллегии Роскомнадзора.

"Обеспечить оказание в электронном виде услуги по лицензированию деятельности средств в сфере связи на портале службы", - заявил Терляков.

Он отметил, что это позволит объединить все необходимые документы по разрешительной деятельности в сфере связи в одном личном кабинете пользователя на сайте Роскомнадзора и позволит минимизировать количество ошибок при оформлении соответствующих заявлений.

Также, говоря о других целях на 2021 год, замглавы Роскомнадзора уточнил, что ведомство планирует завершить сбор информации о сетях связи и обеспечить подключение участников централизованного управления, включая операторов связи и организаторов распространения информации Центром мониторинга управления сетями связи общего пользования. Доля таких участников должна быть включена не ниже 95 %.

Терляков добавил, что Роскомнадзор планирует перейти на реестровую модель оказания услуги по присвоению радиочастот, что сократит сроки присвоения радиочастот с 40 до 35 дней.