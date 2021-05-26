Цена на сжиженный газ на бирже выросла за день на 4,8%

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ), используемых в качестве газомоторного и бытового топлива, выросла на бирже в ходе сегодняшних торгов на 4,8% и достигла 31,7 тыс. рублей за тонну. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

С начала мая биржевая цена на СУГ увеличилась на 10%. При этом цена сжиженных углеводородов в последний раз находилась на уровне выше 31 тыс. рублей за тонну 20 апреля - тогда стоимость СУГ на бирже достигла 31,9 тыс. рублей за тонну.

В агентстве Argus отметили, что такие компании, как "Газпром", "Газпром нефть" и "Новатэк", на прошлой неделе увеличили рыночную стоимость СУГ вслед за ростом цены на биржевых базисах. Аналитики агентства также обратили внимание на продолжающийся сезон ремонтов нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Ранее управляющий директор по рынку нефтепродуктов СПбМТСБ Павел Строков говорил, что ремонт НПЗ приведет к значительному выводу объемов топлива с рынка.

С начала этого года стоимость СУГ на бирже несколько раз достигала исторических пиков на фоне снижения объемов предложения и роста спроса, в том числе из-за аномально холодной зимы. В марте правительство РФ повысило нормативы продажи топлива на бирже, в том числе бензинов и СУГ. После этого цена СУГ на бирже стабилизировалась.