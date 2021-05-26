Австрия намерена запретить полеты и посадку белорусских авиакомпаний в Евросоюзе

ВЕНА, 26 мая. /ТАСС/. Европейская комиссия в настоящее время готовится к практической реализации запрета на полеты белорусских авиакомпаний над ЕС и их посадки в аэропортах сообщества. Австрия присоединится к этому запрету. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в среду в Министерстве по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Австрии.

"[Европейская] комиссия в настоящее время готовит практическую реализацию запрета на полеты над Евросоюзом и посадку в аэропортах Евросоюза авиаперевозчикам из Белоруссии. Мы находимся в тесной координации со всеми нашими европейскими партнерами и, конечно, будем реализовывать эти шаги в Австрии", - отметили в министерстве в ответ на запрос ТАСС, будет ли Австрия присоединяться к запрету, который был принят на саммите ЕС в ответ на инцидент с посадкой в Минске самолета Ryanair 23 мая.

Как подчеркнули в австрийском транспортном ведомстве, "действия Белоруссии на прошлой неделе [в связи с посадкой пассажирского самолета] опасны и недопустимы". Минтранс Австрии в этой связи приветствовал "быстрые и последовательные действия", принятые на саммите ЕС. В ведомстве также обратили внимание, что Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) "выпустило информационный бюллетень по безопасности, в котором европейским авиакомпаниям рекомендуется избегать белорусское воздушное пространство".

Белорусская авиакомпания "Белавиа" с апреля 2020 года начала выполнять ежедневные рейсы между Минском и Веной.