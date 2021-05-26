Компания Amazon сообщила о покупке за $8,45 млрд киностудии MGM

НЬЮ-ЙОРК, 26 мая. /ТАСС/. Американская компания Amazon договорилась о покупке киностудии MGM (Metro Goldwyn Mayer). Об этом сообщается в пресс-релизе, размещенном в среду на сайте Amazon.

Сумма сделки, в рамках которой киностудия войдет в состав компании предпринимателя Джеффа Безоса, составила $8,45 млрд. Как указывается в документе, Amazon не планирует менять концепцию MGM, рассчитывая поддерживать их работу по производству кино, что в свою очередь дополнит усилия компании по созданию передач в телеформате.

Согласно пресс-релизу, Amazon получит право на публикацию на своей платформе Prime Video фильмов производства MGM, которых насчитывается более 4 тысяч, а также телевизионных шоу, которых у MGM более 17 тыс. По словам вице-президента Amazon Майка Хопкинса, компания планирует "развить и переосмыслить вместе с талантливой командой MGM" эту фильмотеку, в которую входит в том числе кинофраншиза об "агенте 007 Джеймсе Бонде".

Крупнейший в мире онлайн-ретейлер Amazon, продающий товары и услуги через интернет, был основан Джеффом Безосом в США в 1994 году. От продажи книг и музыкальных пластинок корпорация постепенно перешла к торговле фильмами, видеоиграми и бытовой электроникой, а также первой в США предложила пользователям услугу платного скачивания фильмов с возможностью их просмотра без подключения к интернету.

Компания MGM была основана в 1924 году в результате слияния трех киностудий. В первые два десятилетия считалась лидером среди голливудской киноиндустрии. На счету киностудии 205 наград Американской академии киноискусств "Оскар", в числе которых 15 - за "Лучший фильм". В 2010 году компания заявила о банкротстве, однако позднее вышла из него.