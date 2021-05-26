Программа туристического кешбэка для победителей олимпиад может стартовать 1 июля

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Программа кешбэка для школьников и студентов, победивших в олимпиадах, молодежных творческих инициативах, организованных АНО "Россия - страна возможностей", будет запущена 1 июля, на ее финансирование выделено 2 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении АТОР. Ассоциация туроператоров ссылается на замглавы Ростуризма Елену Лысенкову, которая озвучила параметры программы в ходе онлайн-конференции с туроператорами по внутреннему туризму.

"Общий объем выделенных средств на эту программу кешбэка - 2 млрд рублей. Предварительные сроки проведения акции: с 1 июля по 30 ноября", - сообщили в АТОР со ссылкой на Елену Лысенкову.

Специальный туристический кешбэк для школьников и студентов, победивших в конкурсах и олимпиадах, будет ежегодным. Кешбэк можно будет получить только с пакетных туров. "Мы не подразумеваем участия в программе гостиниц, речь идет именно о турпродукте. Участвовать в программе могут туроператоры, зарегистрированные в Едином Федеральном реестре, и электронные системы агрегаторов туристических услуг. Участвовать могут все регионы РФ", - пояснила во время встречи Лысенкова.

Продолжительность поездки, согласно параметрам, должна составить не менее одной ночи. Программа должна включать: размещение в классифицированных средствах размещения не менее 3 звезд, трехразовое питание, экскурсионное обслуживание, транспортные услуги. "В новой акции ограничены сроки и стоимость туров (поездка выходного дня - до 10 тыс. рублей, поездка на неделю - до 36 тыс. рублей). Процент возврата по сравнению с предыдущими акциями кешбэка, будет увеличен - предполагается кешбэк в 50% (но не более 18 тыс. рублей) для туров выходного дня и 70% (но не более 25 тыс. рублей) для поездки на неделю", - отметили в АТОР.

"Надеемся, что со следующего года в программе сможет участвовать и палаточное размещение. Но на начальном этапе в акции будут только отели не ниже категории 3 звезды", - уточнила Лысенкова.

Оплата тура, как и в предыдущих акциях с кешбэком, будет возможна только онлайн картой платежной системы "Мир". "Запускаться программа будет в закрытом онлайн-контуре. Платежная карта "Мир" будет привязана к личному кабинету участника конкурса. Когда призер получит предложение, он сможет использовать полученный кешбэк, выбрав тур по ссылке на сайте "Мир путешествий". По предварительным данным, количество участников программы в этом году может составить порядка 300 тыс. человек, с примерным соотношении школьников и студентов - 50 на 50", - сообщили в АТОР.