Raiffeisenbank повысил целевую стоимость акций "Роснефти" на 67%

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Raiffeisenbank повысил целевую стоимость бумаг "Роснефти" на 67%, до $11 за GDR (глобальные депозитарные расписки), говорится в сообщении банка. Эксперты Raiffeisenbank выставили самую высокую целевую цену для бумаг "Роснефти" из всех инвестиционных банков, опираясь на перспективы проекта "Восток ойл" и благоприятную ценовую конъюнктуру на рынке нефти.

Как добавляют эксперты Raiffeisenbank, целевая стоимость бумаг "Роснефти" в рублях повышена с 500 до 810 рублей за штуку. Как отмечают эксперты банка, главным фактором пересмотра стоимости стало включение в оценку проекта "Восток ойл", который станет для "Роснефти" ключевым драйвером повышения производственных и финансовых показателей. Так, в 2033 году проект может обеспечить добычу порядка 115 млн тонн, что составляет 60% от добычи компании по итогам 2020 года. По оценкам "Роснефти", содержание серы в данной нефти может составлять 0,05%, тогда как в таких марках, как в Brent, ее 0,37%, а в Urals - 1,35%. "Следовательно, мы считаем, что это должно обеспечить премию к котировкам Brent, которую мы оцениваем в $5 за баррель", - отмечают в Raiffeisenbank. Это позволяет оценить NPV "Восток ойл" в $89 млрд, при средней цене нефти в $60 за баррель.

Впрочем, в Raiffeisenbank отмечают, что оценка премии за нефть "Восток ойл" в $5 за баррель консервативна. По расчетам банка, уже при премии в $8 за баррель оценка стоимости "Восток ойл" превышает $100 млрд, а при $10 за баррель (как ожидает сама компания) составит $108,1 млрд.

В более краткосрочном периоде Raiffeisenbank ожидает, что уже по итогам 2021 году свободный денежный поток "Роснефти" составит $11 млрд, что обеспечит доходность свободного денежного потока на уровне 15%. Показатель EBITDA может вырасти на 61%, до $26,8 млрд, а дивиденды компания могут составить около 38 рублей на акцию, что даст доходность около 7%. Этому способствует благоприятная ценовая конъюнктура на рынке нефти.