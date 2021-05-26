Индексы РТС и Мосбиржи выросли на 0,63-0,66%

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Российский рынок акций в середине недели продолжил рост, опираясь на общерыночный оптимизм, стабильность ценовой конъюнктуры нефти и сокращение геополитического дисконта в отношении рублевых активов. Так, по итогам дня индекс Мосбиржи подрос на 0,66% - до 3711,05 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,63%, до 1590,48 пункта.

Доллар на 19:38 мск сохранял уровни предыдущего дня - в районе 73,5 рубля, евро снижался на 0,31% - до 89,71 рубля.

"Представители ФРС продолжили снижать опасения рынков относительно сворачивания сверхмягкой ДКП, американскому регулятору вторит европейский - член правления ЕЦБ Фабио Панетта заявил о том, что снижение темпов покупки активов регулятором пока неактуально. Доходность десятилетних гособлигаций США отступает в район майских минимумов ниже 1,56%", - отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Нефтяные цены между тем устойчиво держатся выше $68 за баррель. "Всемирный банк улучшил прогнозы средних цен на нефть на 2021 и 2022 год - c $44 и $50 до $56 и $60 за баррель соответственно. Данные EIA по недельным изменениям запасов нефти и нефтепродуктов в США вышли позитивными - запасы сырой нефти сократились на 1,66 млн баррелей (прогноз - снижение на 1 млн баррелей), запасы бензина упали на 1,75 млн при ожидавшихся 0,6 млн баррелей. Угроза формирования тропической бури над Мексиканским заливом - важнейшим регионом нефтедобычи США - также поддерживает котировки сырья. Сдерживало рост нефти локальное восстановление доллара к основным валютам, на что указывает динамика индекса DXY", - поясняет Бахтин.

Между тем на "вирусном" фронте дела идут с переменным успехом. Среднесуточные темпы заболеваемости показывают снижение, а в Бразилии обнаружен ранее не известный штамм COVID-19, добавляет эксперт.

Корпоративный сектор

Акции ВТБ (+4,35%) растут после фазы "боковика" на протяжении последних нескольких дней, а также после выхода отчетности банка за январь-апрель 2021 года. "Финансовая отчетность банка, опубликованная сегодня, показала, что чистая прибыль выросла на 182% за четыре месяца 2021 года и в 33 раза конкретно в апреле по сравнению с аналогичными периодами годом ранее. Операционная эффективность заметно улучшилась одновременно с ростом прибыльности", - отмечет старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова. Она добавила, что в случае закрепления над уровнем 0,0470 рубля новой целью подъема станет 0,0485 рубля.

В фаворитах спроса также находились бумаги "Лукойла" (+1,61%) на фоне публикации финансовых показателей выше ожиданий. "Чистая прибыль, относящаяся к акционерам, составила 157,4 млрд рублей. Информация, возможно, транслируется в рост рыночных среднесрочных оценок справедливой стоимости компании. Однако, по данным Bloomberg, консенсус прогноз чистой прибыли уже составляет 550 млрд рублей. В данной связи указанное ожидаемое повышение, возможно, будет небольшим, приблизительно на 3%-5%", - указывает аналитик "Фридом финанс" Александр Осин.

Акции НЛМК (-3%) снижаются на фоне локального ухудшения ситуации в секторе металлов. Акции остаются внутри диапазона 264-278,5 рубля, но среднесрочная перспектива сохраняется положительной с возможность возвращения в область 280 рублей, считает Бодрова.

Рынок завтра

По прогнозам "Фридом финанс", в четверг, 27 мая, преобладают шансы повышения рынка. Целевые диапазоны для индекса Мосбиржи составляют 3680-3735 пунктов, для курсов доллара и евро - 73,45-73,95 рубля и 89,65-90,35 рубля соответственно.

По оценкам "БКС Мир инвестиций", индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 3650-3750 пунктов, курс доллара - 73,3-74,3 рубля.