На ремонт трассы Вытегра - Петербург в Вологодской области выделили 1,9 млрд рублей

ВОЛОГДА, 26 мая. /ТАСС/. Ремонт одной из наиболее разбитых автодорог в Вологодской области - отрезка трассы Вытегра - Ошта - Лодейное Поле - Санкт-Петербург, которая соединяет Вологодскую, Архангельскую и Ленинградскую области с северной столицей, начнется в июне этого года. На ремонт самых разрушенных участков из федерального бюджета выделено 1,9 млрд рублей, сообщил в среду губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"Дорога Вытегра - Ошта - Лодейное Поле - Санкт-Петербург передана в федеральную собственность благодаря моим неоднократным просьбам в Росавтодор, обращениям к министру транспорта РФ, потому что эта дорога - межрегиональная. Она объединяет несколько регионов - Санкт-Петербург, Ленинградскую, Вологодскую, Архангельскую области. Дорога очень протяженная, ремонтировать ее за счет средств Вологодской области было бы невозможно. В прошлом году она была передана в федеральную собственность, началась подготовка проектно-сметной документации, и уже выделено на ремонт этой дороги, на самых ее разрушенных участках, от Кедры до Мегры, - 1,9 млрд рублей", - рассказал губернатор в прямом эфире на своей странице во "ВКонтакте", отвечая на замечание вологжанки Анастасии Розановой о плохом состоянии дороги.

На этой неделе начнутся конкурсные процедуры по выбору подрядной организации, в течение июня подрядчики выйдут на ремонт этой федеральной дороги. Это только первый этап, в скором времени будут выделены ресурсы на ремонт дороги по всей протяженности, она будет в хорошем нормативном состоянии, добавил глава региона.

Ранее местные жители и автолюбители из разных регионов неоднократно жаловались на состояние этой дороги, социальные сети изобилуют кадрами и отзывами о состоянии дороги. Граждане отмечают, что на легковой машине по ней не проехать, только на тросе, волоком. А участок от Кедры до Мегры и вовсе в грунтовом исполнении, где в период дождей застревают и большегрузы.

Как сообщил губернатор, ремонты начаты на всей опорной сети дорог Вологодской области. "В этом году более огромный объем работ - 700 км дорог. На эти цели выделено беспрецедентное количество средств - более 14,4 млрд рублей. И вся опорная сеть дорог сейчас в ремонте. Будут некоторые неудобства, кое-где реверсивное движение, кое-где останавливается движение, чтобы пропустить колонны с грузами и ремонтной техникой, но давайте потерпим. Наша задача - отремонтировать опорную сеть дорог, потом уже будем ремонтировать дороги к малочисленным населенным пунктам. Так, год за годом, приведем в порядок большинство дорог области", - призвал губернатор.