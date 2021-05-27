В "Яндекс.Заправках" появились бизнес-аккаунты

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. "Яндекс.Заправки" запустили бизнес-аккаунт - инструмент для корпоративных клиентов, который позволяет заправлять до 50 сотрудников с одной банковской карты. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что при этом водителям компаний не требуются никакие топливные карты. Оплачивать топливо они могут в любом из приложений: "Яндекс.Заправки", "Яндекс.Карты" или "Яндекс.Навигатор".

Чтобы использовать бизнес-аккаунт "Яндекс.Заправок", достаточно в меню приложения открыть соответствующий раздел, добавить банковскую карту компании и номера телефонов сотрудников. Для каждого есть возможность установить максимальную сумму оплаты топлива в день или месяц. Данные карты скрыты, так что оплачивать ей получится только топливо.

Отмечается, что бизнес-аккаунт подходит для компаний, которым не требуются закрывающие документы. Если же они нужны или требуется более широкая функциональность, в сервисе есть партнерский кабинет, для доступа в который нужно зарегистрироваться на сайте "Яндекс.Заправок". В этом случае компания сможет заправлять неограниченное количество водителей с банковской карты или с лицевого счета, который автоматически создается в сервисе.

По данным пресс-службы, станет доступна и отсрочка платежей - возможность сначала заправлять машины, а оплачивать топливо потом. Каждый месяц на почту будут приходить закрывающие документы, необходимые для возврата НДС.

К сервису "Яндекс.Заправки" подключено более 7700 АЗС, в том числе станции сетей "Роснефть", BP, "Шелл", "Нефтьмагистраль", ЕКА и "Башнефть".