Минфин рассматривает возможность перечислять НДФЛ работающих удаленно в муниципалитеты

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) сотрудников, работающих удаленно, может с 2022 года перечисляться в бюджеты муниципалитетов по месту прописки работников, а не регистрации работодателя. Это позволит сбалансировать распределение налогов, считает первый замминистра финансов РФ Леонид Горнин.

"Предложение в части налогового законодательства, <…> к примеру зачисление налога на доходы физических лиц <…> по месту прописки, по месту жительства тех граждан, подчеркиваю, только тех граждан, которые в рамках новации Трудового кодекса <…> [оформлены по] трудовому договору о дистанционной работе. <…> Я думаю, было бы интересно попробовать реализовать соответствующие предложения, может быть даже в 2022 году", - сообщил он в ходе круглого стола по вопросам концепции развития местного самоуправления в РФ в Совете Федерации.

Горнин отметил, что сотрудники, которые работают на дистанционной основе, пользуются инфраструктурой по месту проживания, а налоговые отчисления сейчас идут по месту регистрации работодателя. В данном случае перераспределение позволит сбалансировать бюджет органов местного самоуправления и "справедливо сбалансировать распределение между соответствующими субъектами РФ".

По оценкам Минтруда, которые привел замминистра, количество трудовых договоров о дистанционной работе может составить 16%, в первую очередь в таких отраслях, как программирование, IT-технологии, юридические и финансовые услуги, которые возможно перевести на дистанционный метод работы.

Ранее сообщалось, что Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об особенностях регулирования дистанционной работы. Закон, авторами которого стали депутаты и сенаторы во главе с председателями обеих палат российского парламента, дополняет и детализирует положения главы 49.1 Трудового кодекса РФ, посвященной особенностям регулирования труда дистанционных сотрудников. Он содержит нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха работников, регламентирует типы дистанционной занятости (постоянная, временная и комбинированная), основания для их применения, а также порядок взаимодействия работника и работодателя.