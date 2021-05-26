Власти заявили, что турпоток в Калининградскую область превысит в 2021 году 2 млн человек

ТАСС, 26 мая. Туристический поток в Калининградскую область преодолеет в этом году показатель в 2 млн человек. Спрос уже вызвал рост цен на размещение в отелях, но цены на бронирование в июле уже снижаются, рассказал в среду министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.

"Да, в этом сезоне туристов очень много, мы смотрели по 2019 году. Мы точно побьем рекорд 2019 года, когда у нас было 1,740 млн человек. В этом году, думаю, мы преодолеем планку в 2 млн человек", - сказал Ермак в прямом эфире телеканала "Россия-24".

Министр признал, что такой спрос повлечет рост цен в отелях. "Ну да, это рынок. Цены подросли, причем достаточно существенно, но мне кажется, это как раз тот самый вариант, когда нужно отдать ситуацию на волю рынка и посмотреть, как будет развиваться ситуация. Потому что мы уже сейчас видим, что бронирования, которые ожидали на июль по высоким ценам, сейчас эти цены снижаются. И те пресловутые 20-25 тысяч, за которые люди бронировали на начало июня, скорее всего, в июле цены будут уже ниже", - сказал Ермак.

Как сообщало ранее министерство по культуре и туризму, в 2020 году турпоток в регион из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, снизился до 1,2 млн человек. Пик наплыва туристов приходится на летние месяцы, в мае, уровень бронирования отелей в регионе на лето приблизился к 90%.