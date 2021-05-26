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Правительство намерено упростить представление бухгалтерской отчетности

Это позволит снизить административную нагрузку на компании, отметили в кабмине

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Правительство России на очередном заседании в четверг, 27 мая, рассмотрит возможность упрощения представления финансовой отчетности в госорганы, чтобы снизить административную нагрузку на компании. Как сообщила пресс-служба кабинета министров, такой пункт вынесен на повестку мероприятия.

Так, в четверг планируется обсудить законопроект, разработанный для "дальнейшего упрощения требований к представлению организациями бухгалтерской (финансовой) отчетности в государственные органы", а также завершения реализации концепции "одного окна" представления таких документов.

"Данные изменения позволят снизить административную нагрузку на организации", - поясняют в правительстве РФ.

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