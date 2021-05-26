Авиакомпания "Россия" запустит дополнительные рейсы из Ростова-на-Дону в Санкт-Петербург

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мая./ТАСС/. Авиакомпания "Россия" с 7 июня увеличит частоту полетов из Ростова-на-Дону в Санкт-Петербург с 7 до 11 рейсов в неделю, сообщили в пресс-службе ростовского аэропорта Платов.

Помимо авиаперевозчика "Россия" рейсы из Ростова-на-Дону в Санкт-Петербург выполняют также "Азимут" и "Смартавиа". У всех авиакомпаний на данный момент ежедневные рейсы, всего из авиагавани по данному направлению еженедельно выполняется 21 рейс.

"Авиакомпания "Россия" с 7 июня увеличивает частоту полетов по маршруту Санкт-Петербург - Ростов-на-Дону - Санкт-Петербург до 11 рейсов в неделю", - говорится в сообщении.

Рейсы будут выполняться по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам. "Вылет из аэропорта Пулково в 16:15, прибытие в Ростов-на-Дону - в 18:45. Обратно самолет отправляется в 19:45, а в 22:20 приземляется в Северной столице", - уточнили в пресс-службе.