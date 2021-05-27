Росимущество впервые за несколько лет выполнило план приватизации

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Росимущество в 2020 году впервые за несколько лет выполнило план приватизации, несмотря на пандемию. Об этом сообщил руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущества) Вадим Яковенко, слова которого передает Росимущество.

"Несмотря на сложный период, связанный с пандемией, по итогам 2020 года Росимущество впервые за несколько последних лет полностью выполнило план приватизации. Так, например, от продажи акций в федеральный бюджет поступило 4,08 млрд рублей при плане в 3,6 млрд рублей", - отметил Яковенко.

Согласно отчету Счетной палаты, в 2017-2019 годах исполнение прогнозного плана приватизации федерального имущества оказалось минимальным за последние 10 лет. "Приватизировано порядка четверти запланированных активов: 25% пакетов акций/долей в уставных капиталах хозяйственных обществ, 22% ФГУП и 23% объектов имущества государственной казны", - говорится в материалах ведомства.

По словам Яковенко, в этом году в федеральный бюджет уже поступило более 2 млрд рублей в рамках реализации прогнозного плана приватизации на 2020-2022 годы, вместе с тем снижение абсолютных цифр поступлений от приватизации свидетельствует о качественных изменениях в самом составе государственного имущества: за 30 лет приватизации многие инвестиционно привлекательные активы уже перешли в частные руки или вошли в состав вертикально интегрированных компаний.

Причины низкой результативности выполнения плана приватизации Счетная палата видит в недостатках формирования плана и координации участников приватизационных процедур, отсутствии предпродажной подготовки, низкой инвестиционной привлекательности реализуемых активов. "В 2017-2019 годах в прогнозный план приватизации 58 раз вносились изменения. Приватизация 21 пакета акций была приостановлена. В план включались объекты, приватизация которых была невозможна в силу различных причин. Кроме того, анализ выявил случаи продажи обществ при отсутствии регистрации прав на недвижимое имущество, а также случаи доведения до участников торгов недостоверной информации о составе имущества, что снижало инвестиционный интерес потенциальных покупателей", - отмечает аудитор Счетной палаты Андрей Батуркин.

Как следствие, сократилось и поступление средств в федеральный бюджет от приватизации. "Если в 2017 году они составили 15,1 млрд рублей, то в 2019 году - уже 12,1 млрд рублей. Всего в федеральный бюджет от приватизации федерального имущества за период 2017-2019 годов поступило 40,8 млрд рублей или 82,3% бюджетных назначений", - отмечают в Счетной палате.

Приватизация крупных активов

Как отмечает Яковенко, решения в отношении каждой компании принимаются индивидуально - на уровне правительства, такие сделки прорабатываются и реализуются с учетом конъюнктуры рынка и рекомендаций ведущих инвестиционных консультантов. "В деятельности госкомпаний государство, как собственник, заинтересовано в достижении как финансово-экономических результатов (получении дивидендов), так и национальных целей развития, что нашло отражение в методических рекомендациях по формированию и применению ключевых показателей эффективности госкомпаний. Уже в текущем году с участием Росимущества были сформулированы целевые значения ожидаемых результатов ряда крупнейших компаний. Помимо приватизации крупных активов особое внимание мы уделяем оптимизации состава имущества государственной казны", - сказал Яковенко.

В прошлом году Росимущество пересмотрело систему продаж такого имущества, делегировав в свои территориальные органы полномочия по осуществлению приватизационных мероприятий в части продажи объектов имущества казны в зависимости от местонахождения имущества. "Это позволяет дополнительно стимулировать интерес к проводимым торгам со стороны региональных инвесторов, включая представителей малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей", - добавил Яковенко.

Он также подчеркнул, что одновременно были значительно повышены требования к работе агентов по продаже федерального имущества от имени Российской Федерации, а за нарушения условий контракта для них введены серьезные штрафные санкции, что позволит повысить эффективность работы агентов и сократит сроки проведения приватизационных процедур.

Задачи Росимущества

По словам Яковенко, перед Росимуществом стоит задача повысить эффективность управления, чтобы все госимущество использовалось и работало на развитие экономики страны, при этом приватизация федерального имущества - важная составная часть данного процесса. "В ходе выполнения программы приватизации Росимуществом последовательно решаются задачи, направленные на поэтапное сокращение государственного сектора экономики и пополнение доходов федерального бюджета", - сказал глава агентства.

Также он отметил, что для реализации задач и любых изменений в современных условиях развития экономики и цифровых технологий, нужно понимать, что они невозможны без развития информационных систем. "Поэтому нами активизирована работа по цифровой трансформации Росимущества, верификации данных реестра федерального имущества, интеграции сведений РФИ с данными бюджетного учета", - заключил Яковенко.