Международный аэропорт Хабаровска стал базовым для авиакомпании "Якутия"

ХАБАРОВСК, 27 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Якутия" начала базирование воздушных судов в аэропорту Хабаровска, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

"Два воздушных судна Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Якутия" начали базироваться в международном аэропорту Хабаровск. Такое решение принято руководством авиакомпании ввиду реконструкции взлетно-посадочной полосы и строительных работ в аэропорту Якутск. Кроме того, в аэропорту Хабаровск организована линейная станция технического обслуживания воздушных судов", - говорится в сообщении.

Полетная программа авиакомпании "Якутия"

Базирование воздушных судов в аэропорту скорректирует полетную программу перевозчика. Так, "Якутия" увеличит частоту по некоторым направлениям полетов из аэропорта Хабаровск и возобновляет полеты по ранее выполняемым рейсам. В расписании воздушной гавани теперь значится рейс Хабаровск - Магадан - Анадырь. Перевозчик планирует выполнять полеты по данному маршруту по средам.

Помимо этого, увеличивается частота прямых рейсов из Хабаровска в административный центр Чукотского автономного округа - Анадырь - теперь полеты будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и четвергам.

Также ожидается увеличение количества выполняемых рейсов в Южно-Сахалинск - до трех в неделю. Улететь на Сахалин из Хабаровска пассажиры авиакомпании "Якутия" смогут по вторникам, пятницам и воскресеньям. Помимо этого, перевозчик планирует возобновить прямые регулярные рейсы Хабаровск - Мирный, а также Хабаровск- Петропавловск-Камчатский.

На всех направлениях будут задействованы воздушные суда типа Sukhoi Superjet 100 с компоновками салона 93 кресла (RRJ-95B) и 103 кресла (RRJ-95LR).

"Якутия" в весенне-летнем расписании этого года также продолжит выполнение рейсов в Якутск на воздушном судне типа Boeing 737. В столицу Республики Саха (Якутия) можно отправиться из Хабаровска по понедельникам, четвергам и воскресеньям.

Международный аэропорт Хабаровск - крупный аэропорт Дальневосточного федерального округа РФ. Ежегодно он обслуживал более 2 млн пассажиров, за прошлый год пассажиропоток упал более чем на 40%.