Москва разместила на Мосбирже первый в России субфедеральный выпуск "зеленых" облигаций

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Москва в четверг разместила на Московской бирже первый субфедеральный выпуск "зеленых" облигаций, сообщила журналистам первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы Мария Багреева.

"Мне очень приятно сегодня представить первый субфедеральный "зеленый" выпуск на Московской бирже. <...> Мы надеемся, что он пройдет успешно и это размещение даст новый толчок развития сектору устойчивого развития в Российской Федерации и привлечет в этот сектор новых эмитентов. Мы готовы начать", - сказала Багреева.