{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Москва разместила на Мосбирже первый в России субфедеральный выпуск "зеленых" облигаций

Планируется, что размещение даст новый толчок развития сектору устойчивого развития в стране, а также привлечет в сектор новых эмитентов, сообщила первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы Мария Багреева

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Москва в четверг разместила на Московской бирже первый субфедеральный выпуск "зеленых" облигаций, сообщила журналистам первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы Мария Багреева.

"Мне очень приятно сегодня представить первый субфедеральный "зеленый" выпуск на Московской бирже. <...> Мы надеемся, что он пройдет успешно и это размещение даст новый толчок развития сектору устойчивого развития в Российской Федерации и привлечет в этот сектор новых эмитентов. Мы готовы начать", - сказала Багреева.

Теги
Россия
Набиуллина заявила, что антикризисные меры должны постепенно сворачиваться
Читать полностью