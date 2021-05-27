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Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился на 0,06%

Индекс РТС снизился на 0,1%

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов. Так, индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился на 0,06% и достиг 3708,77 пункта, индекс РТС снизился на 0,1% - до отметки 1 588,99 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:09 мск индексы продолжили снижение. Так, индекс Мосбиржи снижался на 0,07%, до уровня 3 706,95 пункта, индекс РТС находился на уровне 1 588,44 пункта (-0,13%).

На 10:14 мск индекс Мосбиржи рос на 0,02%, до 3 711,76 пункта, индекс РТС находился на уровне 1 589,68 (-0,06%).

Стоимость июльского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE снижается на 0,52% - до $68,51 за баррель. Нефть сорта WTI - на 0,47% и торгуется на уровне $65,9 за баррель.

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