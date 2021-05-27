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Аксаков заявил, что в Госдуму внесут законопроект о расширении системы страхования вкладов

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Парламентарии готовы внести в Госдуму проект закона о расширении системы страхования вкладов на средний бизнес и организации из социальной сферы до конца весенней сессии. Об этом в Госдуме заявил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Я с удовольствием услышал о новом предложении по расширению лиц, которые могут попасть под систему страхования. Мы готовы внести до ухода [до завершения работы нынешнего созыва Госдумы], <…> для того, чтобы новый состав Думы принял и до конца года утвердил [закон]", - сказал Аксаков.

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РоссияАксаков, Анатолий Геннадьевич
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