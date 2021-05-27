"Зеленые" облигации: что это такое и чем интересен этот инструмент?

В мировой практике для облигаций используется английское слово bond, которое также прижилось на русскоязычном рынке. Используются и другие термины, как, например, евробонды или даже панда-бонды. И если о значении первого слова можно интуитивно догадаться — это бумаги, выпущенные в иностранной валюте, то панда-бонды могут вызвать вопросы.

Увы, речь не о разведении бело-черных медведей. Панда-бондами (Panda Bonds) называют облигации, размещенные на внутреннем рынке материкового Китая и номинированные в китайских юанях. Разместить их могут только компании, зарегистрированные за рубежом. Как правило, такие бумаги выпускают предприятия, заинтересованные в продвижении на территории КНР и на азиатских рынках. В 2017 году российский производитель алюминия "Русал" дважды разместил панда-бонды суммарным объемом 1 млрд 500 млн юаней.

Также можно встретить термин "мусорные" облигации, и это название никак не связано с переработкой мусора. Этот вид привлечения финансирования используют компании без длительной истории и деловой репутации. "Мусорные", или бросовые, облигации характерны более высоким купонным доходом и большей рискованностью, их часто выпускают при проведении поглощений и выкупов, в ходе которых предлагают акционерам вместо наличных денег.