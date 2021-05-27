"Зеленые" облигации: что это такое и чем интересен этот инструмент?

27 мая правительство Москвы разместило на Московской бирже первый в России субфедеральный выпуск "зеленых" облигаций на 70 млрд рублей сроком на семь лет. Привлеченные средства власти города намерены направить на финансирование городских проектов, обеспечивающих снижение выбросов загрязняющих веществ и парникового газа (СО2) от автотранспорта — замену автобусного парка Москвы на электробусы и строительство Большой кольцевой линии метро. При этом приобрести облигации смогут не только инвесторы, трейдеры и управляющие компании, но и частные лица. Рассказываем, что такое "зеленые" облигации и чем они могут быть интересны обычным людям.
Что такое облигации?
Начнем с самого начала. Облигации — это долговые ценные бумаги, которые используют как инструмент привлечения финансирования — как, например, кредит. Только если под кредит, как правило, нужен залог, то облигационный заем предоставляется без него, условно "под честное слово". Кроме того, заемщик сам устанавливает сроки и суммы платежей — эти условия прописывают в документах эмиссии.
Облигации могут быть государственными, их выпускает Министерство финансов России или региональные министерства финансов (субфедеральные облигации), могут быть муниципальными (их выпускают города, области и так далее) или корпоративными (выпускают частные компании).
Панда-бонды и "мусорные" облигации
В мировой практике для облигаций используется английское слово bond, которое также прижилось на русскоязычном рынке. Используются и другие термины, как, например, евробонды или даже панда-бонды. И если о значении первого слова можно интуитивно догадаться — это бумаги, выпущенные в иностранной валюте, то панда-бонды могут вызвать вопросы.
Увы, речь не о разведении бело-черных медведей. Панда-бондами (Panda Bonds) называют облигации, размещенные на внутреннем рынке материкового Китая и номинированные в китайских юанях. Разместить их могут только компании, зарегистрированные за рубежом. Как правило, такие бумаги выпускают предприятия, заинтересованные в продвижении на территории КНР и на азиатских рынках. В 2017 году российский производитель алюминия "Русал" дважды разместил панда-бонды суммарным объемом 1 млрд 500 млн юаней.
Также можно встретить термин "мусорные" облигации, и это название никак не связано с переработкой мусора. Этот вид привлечения финансирования используют компании без длительной истории и деловой репутации. "Мусорные", или бросовые, облигации характерны более высоким купонным доходом и большей рискованностью, их часто выпускают при проведении поглощений и выкупов, в ходе которых предлагают акционерам вместо наличных денег.
"Зеленые" и социальные
Сам инструмент привлечения облигационного займа достаточно популярен и используется давно, а вот "зеленые" облигации — термин довольно новый и на российском рынке появился относительно недавно.
"Зеленые" облигации появились на фоне глобального подхода к ответственному инвестированию, которое учитывает факторы влияния компаний на окружающую среду, социальное развитие и корпоративное управление (environmental, social and governance). Для их краткого обозначения используется аббревиатура ESG. Тренд на ответственное инвестирование в последние десятилетия наметился в европейских странах, а в последние годы становится все более актуальным и для российских компаний. В частности, соответствие факторам ESG учитывают иностранные инвесторы.
Этот вид облигаций выпускают под проекты, направленные на улучшение экологической ситуации либо минимизацию наносимого природе вреда. "Согласно концепции, утвержденной Международной ассоциацией рынков капитала (ICMA), "зеленые" облигации выпускаются компанией-эмитентом для финансирования конкретных проектов, направленных на минимизацию негативного воздействия на окружающую среду. Выпуская "зеленые" облигации по международным методологиям, эмитенты берут на себя обязательства использовать денежные средства инвесторов исключительно на экологически ответственные проекты, заранее указывая перечень возможных направлений использования и показателей эффективности", — прокомментировал ТАСС руководитель управления по работе с крупными компаниями и управления инвестиционно-банковских продуктов Райффайзенбанка Дмитрий Средин.
Первые на рынке
Первыми на российском рынке "зеленые" облигации выпустила компания "Ресурсосбережение ХМАО" в 2018 году. Тогда компания привлекла 1,1 млрд рублей. Тем не менее "лавры" и публичная известность достались не им, а РЖД, которые в минувшем году разместили первые "зеленые" облигации в иностранной валюте на €500 млн. В компании тогда заявили, что средства пойдут на рефинансирование кредитов, привлеченных на покупку электровозов и пассажирских поездов "Ласточка".
Также в 2020 году на этот рынок выходило еще несколько российских компаний с общим объемом привлечения на уровне 20 млрд рублей, а 27 мая 2021 года завершилось размещение "зеленых" бондов Москвы.
Помимо "зеленых" существуют социальные облигации, привлеченные средства от которых идут на социальные проекты. В марте этого года социальные облигации на 4,5 млрд рублей разместила компания МТС. Средства оператор намерен направить на подключение социально значимых объектов к интернету в восьми регионах страны.
"В контексте ESG-облигаций важно говорить не только о "зеленых" облигациях, потому как ESG включают в себя в том числе и социальные облигации, и облигации устойчивого развития. В целом ESG-облигации — это обычные облигации, прибыль от которых будет направлена на реализацию социальных или экологических проектов", — прокомментировал ТАСС управляющий директор "Сбера" по рынкам долгового капитала Эдуард Джабаров.
Для чего мне это нужно?
Как ни странно, интерес к "зеленым" облигациям проявляют не только банки и инвестиционные фонды, но и обычные жители, несмотря на то, что прямой финансовой выгоды в их приобретении физическими лицами нет.
"Особой финансовой выгоды для обычных людей в их приобретении по сравнению с обычными облигациями в настоящее время нет. Основной мотив приобретения таких облигаций заключается в желании людей своими решениями, в том числе финансовыми, влиять на общественное благо — в том, чтобы быть небезразличными к своей стране, ответственно относиться к месту, где живешь, и к тому, что оставишь будущим поколениям", — полагает Эдуард Джабаров.
По его мнению, мотивом к приобретению ESG-облигаций для граждан является реализация социальной ответственности и их добрая воля, так как полученные от продажи средства будут тратиться на улучшение экологической обстановки, социальной инфраструктуры, которыми они сами и их дети впоследствии будут пользоваться.
"Появление такого инвестиционного инструмента на рынке позволяет обычному потребителю поддержать конкретный экологически ответственный проект", — поддерживает эту позицию Дмитрий Средин из Райффайзенбанка.
Собеседник агентства полагает, что москвичи как потенциальные инвесторы могут выбрать развитие "зеленого" города. "Покупка "зеленых" облигаций для потребителя является реальной возможностью внести свой существенный вклад в устойчивое развитие общества", — добавляет он.
Интерес надо поощрять
Вместе с тем, по мнению Эдуарда Джабарова из "Сбера", для повышения интереса к этому инструменту у физических лиц следует продумать дополнительные преференции.
"Обычные граждане активно покупали рублевые облигации на фоне снижения ставок в банках — рынок облигаций предлагал 6–7% прибыли, в то время как ставки по депозитам варьировались на уровне 4%. То есть основной драйвер высокого спроса со стороны физлиц — это временное снижение ставок по депозитам. Как только депозитные ставки пойдут вверх, облигации станут менее привлекательным финансовым инструментом и арбитраж станет менее очевидным", — полагает эксперт. "Для того чтобы стимулировать этот рынок, нужно предложить инвесторам дополнительные преференции, например, отменить брокерскую биржевую комиссию по ESG-инструментам для физлиц на вторичном рынке", — добавляет он.
Такое решение, по мнению собеседника агентства, может существенно повысить ликвидность облигаций и спрос на них.
Перспективы рынка
Аналитики S&P Global Ratings ранее в мае предположили, что объем эмиссии инструментов устойчивого финансирования, включая "зеленые" и социальные облигации, в мире в 2021 году превысит $700 млрд и достигнет примерно 9% совокупного мирового объема эмиссии долговых обязательств в сравнении с 3,6% три года назад. По данным Минэкономразвития России, на текущий момент доля "зеленых" облигаций на Московской бирже составляет 0,2% от всех бондов, или 23 млрд рублей выпусков. Как сообщал ранее директор департамента финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития Минэкономразвития Александр Киревнин, это демонстрирует значительный потенциал роста такого вида финансовых инструментов в России. В частности, по его словам, в мире в прошлом году было размещено финансовых инструментов ESG-направленности на сумму порядка $1 трлн.
"Хочу подчеркнуть, что ESG-повестка — это не очередной модный тренд, а долгосрочная мировая тенденция, и во многом дальнейший рост капитализации российских публичных компаний будет коррелировать с ESG-рейтингами этих компаний. Инвесторы все чаще будут обращать внимание не только на операционные и финансовые показатели, но и на подход компаний к ответственному ведению своей операционной деятельности в разрезе ESG-требований", — говорит Эдуард Джабаров из "Сбера".
"Мы наблюдаем активный интерес к ответственному потреблению во всем мире. Люди все чаще учитывают ESG-факторы при принятии решений перед покупкой или инвестицией. "Зеленые" облигации можно рассматривать как один из инструментов такого ответственного потребления", — добавляет Дмитрий Средин.
Ирина Мандрыкина