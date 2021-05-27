Три комитета рекомендовали Госдуме принять к сведению отчет Банка России за 2020 год

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Три комитета Госдумы - по бюджету и налогам, по финансовому рынку и по экономической политике рекомендовали нижней палате парламента принять к сведению отчет о деятельности Банка России за 2020 год. Планируется, что Госдума рассмотрит отчет на заседании 15 июня.

Комитеты полагают, что результаты проводимой денежно-кредитной политики ЦБ можно оценить как удовлетворительные. "Инфляция в течение года в целом была под контролем, однако на декабрь сложилась несколько выше целевого уровня (4,9%) за счет активного восстановления спроса после периода самоизоляции и ослабления рубля из-за общего повышения волатильности на мировых рынках и усиления геополитических рисков. Однако политика ЦБ РФ оставалась стимулирующей, что позволило своевременно оказать поддержку экономике и расширить кредит экономике при стабилизации кредитных и депозитных ставок, а также с учетом влияния льготных программ правительства РФ и регуляторных послаблений", - говорится в заключении комитета по экономической политике.

Депутаты комитетов отмечают также своевременные и эффективные действия Банка России по управлению ликвидностью банковского сектора как в условиях значительного избытка ликвидности в начале года, так и в условиях перехода к структурному дефициту к концу 2020 года.

Банку России рекомендуется анализировать причины возникновения нарушения прав граждан на финансовом рынке, определять пробелы в регулировании и надзоре, а также тесно работать с органами законодательной и исполнительной власти по ликвидации пробелов в регулировании. "Особенно комитеты беспокоит резкий рост количества жалоб в отношении субъектов рынка ценных бумаг и товарного рынка. Комитеты рекомендуют Банку России в следующем отчете представить объяснение причин подобных жалоб перечень действий и мер, предпринятых в 2021 году для снижения количества жалоб, а также стратегию регулятора по уменьшения количества жалоб", - говорится в документе.

При этом комитеты отмечают тот факт, что уже четвертый год подряд Банк России демонстрирует убыток по итогам года. "В 2020 году отрицательный финансовый результат в размере 61,5 млрд рублей сложился под влиянием доходов от продажи акций ПАО "Сбербанк" и расходов по исполнению обязательств перед федеральным бюджетом по перечислению части доходов от продажи акций ПАО "Сбербанк", снижения ставок на мировых финансовых рынках, что уменьшило процентные доходы от размещения резервных активов банков, чистых расходов по формированию провизий Банка России, отрицательных реализованных курсовых разниц, возникших по результатам проведения операций купли (продажи) иностранной валюты на внутреннем и внешнем рынках по курсу, отличному от официальных курсов иностранных валют, установленных Банком России", - говорится в заключении комитета.

Комитеты рекомендуют Банку России провести в годовом отчете за 2021 год детальный анализ эффективности мер, направленных на финансовую поддержку восстановления экономики после пандемии, включая поддержку кредитования физических лиц и ипотечного кредитования, при ограничении рисков, связанных с чрезмерным ростом долговой нагрузки, противодействие росту неплатежей и ухудшения кредитоспособности бизнеса и населения, поддержку потенциала финансового сектора по предоставлению ресурсов экономике. ЦБ также рекомендуется рассмотреть возможность снижения регуляторной и надзорной нагрузки на финансовые организации и акционерные общества, ограничения краткосрочной волатильности курса национальной валюты в целях поддержания финансовой стабильности, снижения инфляции для целевого уровня.