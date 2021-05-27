В Приамурье направят 550 млн рублей на восстановление дорог, пострадавших от паводков

ТАСС, 27 мая. Законодательное собрание Амурской области утвердило выделение 550 млн рублей на ремонт дорог, которые пострадали от паводков в 2021 году, сообщается на сайте регионального парламента.

"Депутатами Законодательного собрания принято решение из вновь поступившей суммы около 600 млн рублей направить на развитие транспортной системы региона. Из них порядка 400 млн - на проведение ремонта поврежденных региональных и межмуниципальных автомобильных дорог, около 150 млн - на приведение в нормативное состояние дорог местного значения", - говорится в сообщении.

Оставшиеся 500 тыс. рублей пойдут на возмещение части затрат перевозчиков, работающих на регулярных межмуниципальных маршрутах. Как уточняется в релизе, новые траты стали возможны благодаря росту налоговых поступлений. В частности, налог на прибыль организаций принесет в региональный бюджет в 2021 году дополнительно 766,5 млн рублей, налог на доходы физических лиц - 1,5 млрд рублей.

В Амурской области из-за паводковой ситуации и состояния дорог комиссией по чрезвычайным ситуациям введен региональный режим чрезвычайной ситуации. По данным министерства транспорта региона, повреждено почти 297 участков автомобильных дорог протяженностью 336 км, разрушены два моста и 14 водопропускных труб. Нанесенный дорожному фонду ущерб оценивается в 1,2 млрд рублей.

Амурская область ежегодно страдает от наводнений из-за подъема уровня рек по причине большого количества выпавших осадков, а также из-за переувлажнения почвы. В 2020 году было подтоплено 55 населенных пунктов в 16 муниципальных образованиях, в воде оказались около 330 частных и многоквартирных домов, 1,3 тыс. приусадебных участков.