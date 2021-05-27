"Аэрофлот" переходит на ESG-финансирование Совкомбанка

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Совкомбанк подписал с компанией "Аэрофлот" соглашение, согласно которому ставка по возобновляемой кредитной линии привязана к ESG рейтингу (environmental - экология, social - социальное развитие, governance - корпоративное управление) авиакомпании от международного агентства MSCI ESG. Об этом ТАСС сообщили в кредитной организации.

Это очередной кредит в портфеле Совкомбанка, кредитная ставка по которому связана с обязательствами заемщика в области устойчивого развития. В настоящий момент ПАО "Аэрофлот" имеет рейтинг BB, с учетом недавнего повышения рейтинга MSCI ESG Ratings в связи с положительными результатами в области экологии и управления эмиссией парниковых газов CO2, добавили в банке.

"В отличие от банков, отказывающихся от финансирования отраслей с высоким ESG-риском, мы стремимся поддерживать положительные изменения компаний в области экологии и управления эмиссией парниковых газов. Такие кредиты мотивируют заемщиков к конкретным действиям по снижению негативного воздействия на окружающую среду и играют ключевую роль в достижении глобальных целей", - прокомментировал председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев.

Рейтинговое агентство MSCI ESG Ratings является одним из лидеров по оценке показателей в области устойчивого развития - таких, как корпоративное управление, социальное развитие, охрана труда и экология. Для выявления лидеров и отстающих компаний в данном направлении агентство использует специальную методологию в зависимости от их подверженности рискам ESG и того, насколько хорошо они управляют этими рисками по сравнению с коллегами.