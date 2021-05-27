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Бюджет Подмосковья за 2020 год вынесут на публичные слушания 16 июня

До этой даты на сайте регионального парламента разместят сам законопроект об исполнении бюджета, где его смогут изучить до публичных слушаний все желающие

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Публичные слушания проекта закона об исполнении бюджета Московской области за 2020 год пройдут в Московской областной думе 16 июня. Об этом в четверг во время заседания Мособлдумы сообщил председатель комитета регионального парламента по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Тарас Ефимов.

"Вопрос был рассмотрен на расширенном заседании комитета, заключение подготовлено. Предлагаем Московской областной думе принять проект закона к рассмотрению на сегодняшнем заседании, назначить публичные слушания на 16 июня 2021 года в 14:00 в здании Московской областной думы", - сказал он.

В пресс-службе Мособлдумы ТАСС пояснили, что до этой даты на сайте регионального парламента будет размещен сам законопроект об исполнении бюджета, где его смогут изучить до публичных слушаний все желающие.

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