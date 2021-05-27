Бюджет Подмосковья за 2020 год вынесут на публичные слушания 16 июня

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Публичные слушания проекта закона об исполнении бюджета Московской области за 2020 год пройдут в Московской областной думе 16 июня. Об этом в четверг во время заседания Мособлдумы сообщил председатель комитета регионального парламента по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Тарас Ефимов.

"Вопрос был рассмотрен на расширенном заседании комитета, заключение подготовлено. Предлагаем Московской областной думе принять проект закона к рассмотрению на сегодняшнем заседании, назначить публичные слушания на 16 июня 2021 года в 14:00 в здании Московской областной думы", - сказал он.

В пресс-службе Мособлдумы ТАСС пояснили, что до этой даты на сайте регионального парламента будет размещен сам законопроект об исполнении бюджета, где его смогут изучить до публичных слушаний все желающие.