Дагмара Иванова возглавит объединенную структуру "М.Видео" и "Эльдорадо"

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Управляющий директор "М.Видео" Дагмара Иванова возглавит OneRetail, объединенную управленческую структуру сетей "М.Видео" и "Эльдорадо". Об этом говорится в сообщении ретейлера.

"Совет директоров одобрил изменения в корпоративной структуре группы и объединение всех управляющих функций брендов "М.Видео" и "Эльдорадо" в общий блок OneRetail ("Единый ретейл") с фокусом на дальнейшей цифровой трансформации брендов. Управляющим директором объединенной структуры с 01 июня 2021 года станет Дагмара Иванова", - говорится в сообщении.

После присоединения "Эльдорадо" в 2018 году группа "М.Видео-Эльдорадо" объединила все бэк-офисные функции, включая финансовый блок, логистику, закупки и коммерческую деятельность, юридический блок и HR, сохранив две управляющие команды брендов. Объединение функций управления брендами позволит ретейлеру, говорится в сообщении, ускорить цифровую трансформацию, сфокусировать усилия брендов на стратегических задачах и реализовать весь потенциал OneRetail-технологий как в "М.Видео", так и в "Эльдорадо", а также повысить качество и динамику управленческих решений.

"Группа планирует дальнейшее дифференцированное позиционирование каждого из брендов. Розничные магазины и онлайн-платформы "М.Видео" и "Эльдорадо" продолжат работать в привычном для клиентов режиме", - говорится в сообщении.

В зону ответственности управляющего директора блока OneRetail войдет поддержка цифровой трансформации параллельно для двух брендов, быстрое масштабирование OneRetail-технологий для всех магазинов группы и развитие конкурентных преимуществ компании. "Ключевыми фокусами станут увеличение GMV и доли рынка при сохранении операционной эффективности, в том числе, за счет более точной координации стратегий брендов, развития персонализированных сервисов на основе аналитики данных и выстраивания долгосрочных эффективных отношений с покупателями. Важным направлением в рамках блока OneRetail также станет развитие B2B процессов и активный запуск новых магазинов разного формата в регионах", - говорится в сообщении.

В новой должности Дагмара Иванова продолжит подчиняться генеральному директору группы "М.Видео-Эльдорадо" Александру Изосимову. До перехода в Группу М.Видео-Эльдорадо Дагмара занимала должность старшего вице-президента объединённой компании "Связной-Евросеть" (до 2018 года - коммерческого директора компании "Связной"). Сергей Ли, занимавший пост управляющего директора "Эльдорадо", принял решение продолжить карьеру за пределами Группы.