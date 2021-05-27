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Кабмин планирует снизить требования к объему капиталовложений в СЗПК

Как сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, также расширится перечень возмещаемых затрат в объеме уплаченных налогов

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Правительство России планирует снизить требования к объему капиталовложений в соглашениях о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Об этом заявил в четверг премьер-министр России Михаил Мишустин.

Он отметил, что кабмин продолжает совершенствовать условия для привлечения инвестиций. По словам премьера, подготовлены изменения, которые скорректируют механизм СЗПК, уже позволивший привлечь инвесторов в десятки проектов с заявленным объемом инвестиций около 1,3 трлн рублей.

"Но потенциал этого механизма позволяет сделать больше. Теперь будут снижены требования к объему капиталовложений", - сказал Мишустин.

Так, заявил Мишустин, для общественного городского и пригородного транспорта, а также терминалов аэропортов, транспортно-логистических центров этот показатель снижен с 5 млрд до 1,5 млрд рублей, для проектов в сфере туризма - до 500 млн рублей, для комплексного развития территорий - до 250 млн рублей.

"Эти меры позволят существенно расширить круг потенциальных инвесторов, привлечь к участию в соглашениях о защите и поощрении капиталовложений не только крупный, но и средний бизнес", - выразил уверенность Мишустин.

По его словам, также расширится перечень возмещаемых затрат в объеме уплаченных налогов. Будут упрощены требования к документам при подаче заявления на заключение соглашений. Кроме того, появится альтернативный способ возмещения затрат на инфраструктуру. Так, вместо госсубсидии можно будет использовать вычет для снижения платежей по ряду налогов.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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