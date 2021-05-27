Власти США обязали трубопроводные компании отчитываться о киберинцидентах

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Управление по безопасности на транспорте, которое входит в структуру Министерства внутренней безопасности (МВБ) США, в четверг издало директиву, согласно которой трубопроводные компании и операторы трубопроводов обязаны информировать федеральные власти об инцидентах, связанных с кибербезопасностью. Заявление, выпущенное в скором времени после кибератаки на систему американской трубопроводной компании Colonial Pipeline, опубликовано на сайте МВБ.

"Согласно директиве по безопасности, от владельцев важных трубопроводов и их операторов будет требоваться сообщать о подтвержденных и потенциальных киберинцидентах Агентству по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности (CISA)", - говорится в заявлении.

Кроме того, компании и операторы должны будут утвердить должность координатора по кибербезопасности, который должен быть на связи круглосуточно 7 дней в неделю.