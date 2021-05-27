Поморье направит 6,3 млрд рублей на развитие первичного звена здравоохранения

АРХАНГЕЛЬСК, 27 мая. /ТАСС/. Архангельская область направит в 2021-2025 годах 6,3 млрд рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения региона, сообщил в четверг в своем послании к депутатам Архангельского областного собрания губернатор области Александр Цыбульский.

"Из федерального бюджета для реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения на 2021-2025 годы выделено почти 6 млрд 300 млн рублей. <...> Софинансирование из регионального бюджета составит более 200 млн рублей. Основная цель этой программы - повышение доступности первичной медико-санитарной помощи нашим жителям", - сказал глава региона.

В рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения будет построено 19 новых объектов: это ФАПы, участковые больницы, амбулатории, поликлиники. "Они полностью заменят те, которые сегодня имеют износ, близкий к 100%. На эти цели мы направим 2,3 млрд рублей, - отметил Цыбульский. - Также в ближайшие пять лет нам предстоит провести капитальный ремонт 24 зданий больниц и поликлиник, где оказывают первичную медико-санитарную помощь. Мы предусмотрим на это почти 2,2 млрд рублей".

Также в рамках реализации программы запланировано приобретение 638 единиц нового медицинского оборудования, которые позволят существенно обновить имеющийся парк медицинской техники, оптимизировать использование дорогостоящих расходных материалов. На эти цели предусмотрено 1,7 млрд рублей. Планируется приобрести 129 автомобилей скорой помощи.