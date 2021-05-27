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Единый товарный знак будет разработан в Архангельской области

Многие предприятия области производят уникальную продукцию, получают награды на различных конкурсах

АРХАНГЕЛЬСК, 27 мая. /ТАСС/. Единый товарный знак для продукции региона будет разработан в Архангельской области. Соответствующей поручение дал глава региона Александр Цыбульский в послании депутатам Архангельского областного собрания.

"Прошу экономический блок правительства в срок до 1 сентября организовать разработку единого товарного знака для продукции местных производителей и утвердить его до конца текущего года", - сказал Цыбульский.

Он отметил, что многие предприятия области производят уникальную продукцию, получают награды на различных конкурсах. "Это в том числе престиж нашего региона и региональный бренд, это реальный инструмент привлечения и роста инвестиций в экономику. Нельзя недооценивать возможности этого инструмента", - добавил он.

Теги
РоссияАрхангельская областьЦыбульский, Александр Витальевич
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