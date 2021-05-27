Рост цен на металл обсудят на международном саммите "Русская сталь" под Волгоградом

ВОЛГОГРАД, 27 мая. /ТАСС/. Эксперты обсудят на открывшемся в четверг в Волгоградской области Международном саммите "Русская сталь" проблему роста цен на металлургическую продукцию. Двухдневный саммит объединил на площадке Волжского трубного завода Трубной металлургической компании (ТМК) более 130 представителей 45 компаний из 10 стран мира, в том числе России, Великобритании, Бельгии, Италии, сообщила пресс-служба обладминистрации.

Проблему роста цен на металлургическую продукцию обозначил на открытии саммита губернатор Андрей Бочаров, обозначив, что от этого напрямую зависят возможности регионов в реализации проектов социально-экономического развития. "Вопрос, который нас не может не волновать, - стоимость металлов в принципе, это играет важнейшую роль в развитии нашей страны. <…>. Когда остановится серьезный рост цен на продукцию? Все это влияет на конкретного потребителя - люди платят своим рублем, я думаю, что это один из главных вопросов сегодняшнего дня", - цитирует губернатора пресс-служба.

Статс-секретарь - замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов поддержал предложение Бочарова сконцентрироваться на этой повестке, выразив надежду, что саммит послужит для выработки предложений и соответствующих решений.

Участники в течение двух дней обсудят также вопросы развития металлургии как системообразующей отрасли экономики, трансформации трубной промышленности, факторов конкурентоспособности. Среди прозвучавших на открытии саммита предложений - формирование регионами страны пакета с расчетом объема необходимой металлопродукции для реализации на их территории проектов развития как федерального и регионального, так и муниципального уровней, чтобы предприятия отрасли могли предложить устраивающие всех условия реализации продукции, добавили в пресс-службе.

В Волгоградской области насчитывается более 30 металлургических предприятий, которые выпускают 20% всей обрабатывающей продукции региона, на них трудятся более 27 тыс. человек. Волгоградцы занимают третье место в России по объему производства труб, стальных пустотелых профилей и фитингов, четвертое - по выпуску проволоки и канатов. Металлургическая продукция является основой экспорта региона, в 2020 году на внешние рынки предприятиями отрасли поставлено продукции на 744,1 млн долларов с индексом в 120%. В частности, продукция Волжского трубного завода, который в 2020 году стал победителем федерального конкурса "Экспортер года", поставляется в 35 стран мира.

О росте цен на металл

Ранее со ссылкой на заместителя начальника Главгосэкспертизы России по ценообразованию Сергея Лахаева сообщалось, что стоимость металла увеличилась на 5% с середины марта после временной стабилизации в феврале. По его данным, суммарный рост цен на металл с марта прошлого года составил 50-80% в зависимости от сортамента. Увеличение стоимости металла потянуло за собой удорожание металлозависимых материалов. В частности, на 45-50% за год подорожал кабель, на 50-60% - стальные трубы, также выросли в цене пролетные строения автодорожных и железнодорожных мостов.

Кроме того, некоторые неметаллозависимые строительные материалы тоже показали тенденцию к росту- подорожали окна ПВХ, битумные материалы, прогнозируется рост цен на полиэтиленовые трубы.

В конце 2020 года ряд застройщиков в РФ пожаловались на рост стоимости металлопроката, что способствует росту себестоимости строительства. При Минстрое и Минпромторге была создана рабочая группа для разрешения ситуации. Правительство установило с 30 января 2021 года на 180 дней ставку вывозной таможенной пошлины на отходы и лом черных металлов, что должно уменьшить недостаток сырья на внутреннем рынке и предотвратить спекулятивный рост цен. Было также предложено перевести закупки металлопродукции девелоперами напрямую у производителей, исключив трейдерское звено.