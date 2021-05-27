ЦБ считает, что банки и экспортеры РФ выдержали стресс-тест на введение углеродного налога

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Стресс-тест влияния углеродного налога, проведенный Банком России, показал, что большинство экспортеров после его введения сохранят приемлемое финансовое положение, а потери банков будут незначительными, следует из "Обзора финансовой стабильности", подготовленного ЦБ РФ.

"Стресс-тест влияния углеродного налога, проведенный Банком России, показывает, что большинство экспортеров после его введения сохранят приемлемое финансовое положение, и потенциальные потери банков в результате увеличения резервов будут незначительными", - указывает ЦБ.