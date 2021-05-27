{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ЦБ считает, что банки и экспортеры РФ выдержали стресс-тест на введение углеродного налога

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Стресс-тест влияния углеродного налога, проведенный Банком России, показал, что большинство экспортеров после его введения сохранят приемлемое финансовое положение, а потери банков будут незначительными, следует из "Обзора финансовой стабильности", подготовленного ЦБ РФ.

"Стресс-тест влияния углеродного налога, проведенный Банком России, показывает, что большинство экспортеров после его введения сохранят приемлемое финансовое положение, и потенциальные потери банков в результате увеличения резервов будут незначительными", - указывает ЦБ.

ЦБ назвал умеренными риски для экономики от роста вложений граждан в иностранные бумаги
Банк России также считает, что локальные инвесторы имеют хорошие возможности профинансировать весь плановый объем размещения ОФЗ
Читать полностью