"Лукойл" повысил ориентир по капзатратам на 2021 год до 460-490 млрд рублей

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. "Лукойл" на фоне восстановления ценовой конъюнктуры пересмотрел ориентир по объему капзатрат в 2021 году в сторону повышения по сравнению с изначальным прогнозом. Об этом в ходе телеконференции с инвесторами сказал глава департамента по связям с инвесторами компании Александр Паливода.

"Как мы заявляли на прошлом звонке, при благоприятной конъюнктуре план по капзатратам может быть увеличен. Такое решение принято. И наши новые ожидания по капитальным затратам по текущему году составляют от 460 до 490 млрд рублей без учета сервисного проекта "Западная Курна - 2", - сказал он.

Он пояснил, что компания приняла решение об увеличении инвестиционной программы на этот год, в том числе за счет дополнительного бурения. Ранее ориентир по капзатратам составлял 450 млрд рублей.

В 2020 году капитальные затраты компании составили 495,4 млрд рублей, что на 10,1% выше показателя 2019 года. В начале 2020 года "Лукойл" планировал затраты в объеме 550 млрд рублей без учета проекта. Затем этот план был оптимизирован на фоне неблагоприятной конъюнктуры. Это произошло за счет переноса расходов в геологоразведке и ряде других проектах на будущие периоды. Оптимизация почти не затронула российские проекты. В долларовом выражении экономия составила около 20%.