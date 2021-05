"Почта России" зарегистрировала дочернюю компанию в Гонконге

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. "Почта России" зарегистрировала в Гонконге дочернюю компанию RP Logistics HK Co. Limited, говорится в сообщении почтового оператора.

"Почта России" зарегистрировала дочернюю компанию RP Logistics HK Co., Limited в Гонконге. Она стала второй компанией "Почты" в Китае после RP Logistics (Shenzhen) Co. Ltd, зарегистрированной в 2019 году городе Шэньчжэнь", - отмечается в сообщении.

Офис в Гонконге будет оказывать услуги по доставке грузов из Азии в Россию, страны СНГ и Европы. Ключевые решения в портфеле - авиа- и мультимодальная доставка.

Доля импортных отправлений из Китая, которые "Почта России" доставила в 2020 году, составляла 89%, а в первом квартале 2021 года выросла до 94%. Офис позволит самостоятельно организовывать сбор грузов на территории Гонконга и оптимизировать сроки доставки и стоимость логистических решений за счет исключения посредников и контроля на "последней миле", поясняют в компании.

"Наша стратегия в международном бизнесе направлена на реализацию транзитного потенциала России и активную интеграцию в глобальные логистические цепочки. Поэтому появление новых офисов на международных рынках - важный шаг, который позволит нам быть ближе к клиентам, снизить стоимость доставки, обеспечить контроль сроков и качества услуг. Юго-Восточная Азия для нас является одним из ключевых направлений, и мы продолжим наращивать бизнес и присутствие в этом регионе", - прокомментировал замгенерального директора по международному бизнесу "Почты России" Георгий Аликошвили.

"Почта России" в начале апреля 2019 года завершила регистрацию дочерней организации на территории КНР (Шэньчжэнь) под названием RP Logistics (Shenzhen) Co. Ltd. Доля участия в уставном капитале компании составляет 100%.