Минэкономразвития предлагает субсидировать купонный доход по "зеленым" облигациям

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Министерство экономического развития (МЭР) предлагает в течение ближайших трех лет поддержать "зеленое" финансирование в России, в числе инструментов поддержки рассматривает субсидирование купонного дохода по "зеленым" облигациям и переоценку кредитных рисков. Об этом заявил заместитель министра экономического развития Илья Торосов в ходе IX Невского международного экологического конгресса.

"Мы предлагаем субсидирование купонного дохода по облигациям эмитента, применяющего наилучшие доступные технологии, в возмещении затрат на верификацию в размере одного миллиона [рублей] по одному отчету", - сказал Торосов.

В числе других инструментов спикер назвал переоценку кредитных рисков по результатам стресс-тестирования Банка России, а также упрощенный допуск облигаций в котировальный список первого уровня бирж и льготную налоговую ставку по купонному доходу по облигациям, размещенным с 2022 по 2024 год.

"В ближайшие три года мы собираемся поддержать данный рынок РФ (рынок "зеленого" финансирования - прим. ТАСС). После этого, если у нас все получится, мы думаем, что рынок уже не будет нуждаться в поддержке", - добавил замглавы МЭР.

"Зеленое" финансирование - один из инструментов так называемого ответственного инвестирования, предполагающего внедрение в стратегию развития компаний факторов окружающей среды, социального развития и корпоративного управления. Предполагает предоставление на проект денежных средств при условии улучшения окружающей среды, смягчения последствий изменения климата и более эффективного использования ресурсов.