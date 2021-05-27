"Россети" завершили основную модернизацию подстанции "Тея" для энергоснабжения Транссиба

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Компания "Россети" завершила ключевой этап модернизации подстанции "Тея", расположенной в Хакассии, для электроснабжения объектов Транссибирской магистрали. Окончание работ намечено на осень 2021 года, говорится в сообщении компании.

Отмечается, что на подстанции был установлен новый трансформатор и линейная ячейка, к которой была присоединена линия электропередачи "Тея - Югачи". Завершающий этап работ предполагает установку дополнительного трансформатора, а также элегазовых и вакуумных выключателей, которые будут подключены к автоматизированной системе управления. Совокупные инвестиции в проект составят более 1 млрд рублей.

"Мероприятие связано со строительством линии "Междуреченская - Степная" (215 км), которая входит в нацпроект "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры". Транзит не только обеспечит электроснабжение объектов Транссиба, но и укрепит энергетические связи Хакасии и Кузбасса", - пояснили в "Россетях".

Модернизация подстанции также повысит надежность энергоснабжения моногорода Вершина Теи, одноименного центра спортивной подготовки, а также Изыхгольского железорудного месторождения.

Наряду с этим, подстанция "Тея" станет одним из первых магистральных центров энергоснабжения Сибири, на котором в 2022 году будет внедрено дистанционное управление.

"Россети" - оператор электрических сетей в России, является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности охватывает 80 регионов РФ. Имущественный комплекс ПАО "Россети" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион".