Более 6 млрд рублей направят на поддержку АПК Ростовской области в 2021 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мая. /ТАСС/. Более 6 млрд рублей направят на поддержку и развития агропромышленного комплекса Ростовской области в 2021 году. В настоящее время сельхозпроизводители уже получили почти 900 млн рублей из федерального и регионального бюджета, сообщил журналистам в четверг министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский.

"На 2021 год в Ростовской области на АПК предусмотрено более 6 млрд рублей, в том числе более 3,6 млрд рублей - средства федерального бюджета, а 2,4 млрд рублей - выделены из областного бюджета. Средства направляются на покупку сельскохозяйственной техники, на производство мяса крупного рогатого скота, реализованного на перерабатывающих предприятиях Ростовской области, на компенсацию части затрат и другие цели", - пояснил Рачаловский.

Он отметил, что средства господдержки выплачиваются по фактически понесенным затратам сельхозтоваропроизводителей в год предоставления субсидии в соответствии с кассовым планом, утвержденным Минсельхозом России. Министр уточнил, что исходя из сезонности выполнения работ затраты у сельхозтоваропроизводителей складываются не в первые месяцы года, а накопительно в течение года.

Он также отметил, что в этом году стартовали новые меры господдержки для отрасли. В частности, производители подсолнечного масла смогут возместить часть затрат на производство и реализацию продукции, производители муки компенсировать часть затрат на закупку продовольственной пшеницы, предприятия хлебопекарной промышленности получить часть затрат на реализацию продукции, а сельскохозяйственные товаропроизводители возместить часть затрат на покупку и внесение фосфорсодержащих удобрений под пар или зябь.