"Лукойл" ожидает решений по стимулам для вязкой нефти в ближайшее время

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. "Лукойл" рассчитывает, что правительство определится с поддержкой проектов по высоковязкой нефти в ближайшее время. Потери компании от отмены льгот в первом квартале достигли 16 млрд рублей. Об этом в ходе телеконференции с инвесторами сказал глава департамента по связям с инвесторами компании Александр Паливода.

"Да, мы ожидаем, что решения по льготам будут. Мы считаем, что отмена стимулов по высоковязкой нефти была непродуманным решением, потому что страдаем не только мы как компания, но и государство. В настоящее время вырабатываются решения по новым стимулам в рамках НДД. Как вы знаете, есть поручения президента. Рассчитываем, что решения будут приняты в ближайшее время", - сказал Паливода.

По его словам, отрицательный эффект на EBITDA по проектам высоковязкой нефти - Усинскому и Ярегскому, составили в первом квартале 16 млрд рублей.

При этом он добавил, что планы по добыче высоковязкой нефти на 2021 год компания сохранила, то есть примерно 5 млн тонн "за счет тех мероприятий, которые мы произвели".

Всего с начала года компания перевела на режим 3 категории НДД 104 лицензионных участка из разряда месторождений с высокой выработанностью. Общий объем добычи по ним оценивается в 13 млн тонн. "Рассматриваем перевод еще нескольких участков", - заключил он.

После осенней налоговой реформы Минфина "Лукойл", как и многие нефтяные компании, лишился льгот по добыче сверхвязкой нефти, а также по экспортной пошлине. В результате в компании остановили инвестиции в рост добычи на проектах с высоковязкой и обводненной нефтью. Кроме того, в марте "Лукойл" также предлагал Минэнерго и Минфину ввести новую группу НДД для рентабельной добычи сверхвязкой нефти не с 2024 года, как это запланировано, а с 2022 года.

Глава и совладелец компании Вагит Алекперов обсуждал вопрос о стимулировании добычи с президентом РФ Владимиром Путиным, после чего российский лидер поручил правительству проработать этот вопрос.