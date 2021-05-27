Доходы бюджета Белгородской области в 2021 году выросли на 10,7% за счет налога на прибыль

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Доходы бюджета Белгородской области в 2021 году увеличатся на 10,7%, или 10,7 млрд рублей, за счет налога на прибыль горно-металлургических предприятий региона, сообщил заместитель губернатора Владимир Боровик на заседании облдумы в четверг. После поправок доходы бюджета выросли до 111 млрд рублей, расходы - до 116,6 млрд рублей.

В декабре 2020 года белгородские депутаты приняли бюджет региона на 2021 год с дефицитом в 7,9%, доходная часть планировалась на уровне 96,2 млрд рублей, расходная - 103,8 млрд рублей. В марте 2021 года после внесенных изменений доходы бюджета составили 100,3 млрд рублей, расходы - 108 млрд рублей, дефицит будет равняться 7,7 млрд рублей, или 9,9%.

"Увеличение доходов областного бюджета на 2021 год на сумму 10 млрд 732 млрд рублей, в том числе за счет увеличения собственных доходов на 9 млрд 900 млн рублей, федеральные целевые средства увеличиваются на 1 млрд 210 млн рублей. Главным источником доходов является налог на прибыль организаций горной металлургии. Существенный прирост обусловлен резким ростом цен на металл", - сказал Боровик.

Общий объем доходов областного бюджета с учетом поправок составит 111 млрд 79 млн рублей, 87,8 млрд рублей из которых - собственные доходы, 23,3 млрд рублей - федеральные трансферты. Объем расходов увеличится на 8,6 млрд рублей (7,9%) и составит 116,6 млрд рублей, дефицит предусмотрен на уровне 5,5 млрд рублей, или 6,27% к объему доходов. К 1 января 2022 года верхний предела госдолга области запланировано снизить на 2 млрд рублей - до 29,8 млрд рублей.

Дополнительные средства в 2021 году регион направит на дорожное хозяйство (1,5 млрд рублей), развитие ЖКХ (1 млрд рублей), образования (около 650 млн рублей).

"Мы переходи со следующего года в регионы-доноры, когда бюджетная обеспеченность свыше единицы. При этом мы теряем наши дотации на выравнивание и сбалансированность, примерно уменьшение таких платежей будет около 3 млрд рублей в сравнении с 2021 годом", - добавил Боровик.